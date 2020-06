Sida nobbar Botkyrka

Det verkar inte bli någon flytt till Botkyrka för Sida. Detta sedan regeringen meddelat att biståndsmyndigheten kan se sig om efter andra lokaler i Storstockholm. Som orsak anges brist på lämpliga lokaler.

Regeringen meddelade i januari 2018 att Sida skulle flytta sin verksamhet till Botkyrka kommun. Redan då flaggade kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, Ebba Östlin (S) för brist på lediga och tillräckligt stora lokaler i kommunen. Problemet har inte kunnat lösas under de drygt två år som gått sedan dess, och nu överger man alltså planerna på en flytt till Botkyrka.

– Att finna ändamålsenliga lokaler i det befintliga lokalbeståndet i Botkyrka kommun har inneburit svårigheter. Med det nya beslutet möjliggör regeringen för Sida att verkställa omlokaliseringen inom rimlig tid från kostsamma lokaler i innerstan till ändamålsenliga och mer resurseffektiva lokaler i en av Stockholms förorter, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

I en intervju med den oberoende nyhetssajten Omvärlden, som ägs av Sida, säger Ebba Östlin att hon inte hört från Sida på ett år och att hon förutsatte att myndigheten jobbade på en lösning.

– Sida har haft ett uppdrag att etablera sig i Botkyrka och det uppdraget har man uppenbarligen misslyckats med. De skäl man anger håller inte. Man visste om att det inte fanns några lediga lokaler, och att man skulle behöva anpassa sig och bygga nytt. Det finns flera exempel på hur kommuner och myndigheter i Stockholmsområdet kunnat komma överens och finna lösningar, som Polisen i Järfälla kommun och Skatteverket i Sundbyberg. Min bild är att det går att hitta lösningar, säger Ebba Östlin.

Sida meddelade emellertid redan i januari 2019 i en konsekvensanalys att flytten inte var genomförbar eftersom lokaler saknades, och att man ”måste genomföra en omfattande byggentreprenadsupphandling där specialiserade konsulter upphandlas och anlitas.”

En månad senare kom ytterligare en konsekvensanalys där Sida skrev att de ökande kostnaderna som en flytt till Botkyrka skulle medföra inte bara beror på stora ombyggnationer, utan även på grund av att var fjärde anställd uppgett att för långa pendlingsavstånd kommer göra att de säger upp sig.

Sidas överdirektör Marie Ottosson säger till Omvärlden att hon har förståelse för att Botkyrkas invånare är besvikna över att flytten inte blir av.

– Vi har gjort allt vi kunnat för att genomföra regeringens beslut. Vi har tagit in expertis och vänt in och ut på allt. Det finns ingen ledig lokal som vi kan flytta in i innan vårt nuvarande kontrakt går ut i juli 2022, säger hon.