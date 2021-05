Serneke bygger i Norra Djurgårdsstaden

Serneke ska utveckla och bygga runt 145 lägenheter och cirka 500 kvadratmeter lokaler på Östra terrassen. Bygget ingår i projektet Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden.

Hittills har runt 600 bostadsrätter, 330 hyresrätter och 40 studentlägenheter markanvisats i Kolkajen. I och med den markanvisning som Serneke nu fått tillför man alltså ytterligare 145 lägenheter och 500 kvadratmeter lokaler i området.

– Vår ambition i regionen är att vara med och utveckla områden som har de allra bästa förutsättningarna att vara hållbara och nytänkande. Stockholm stads planer i projektområdet Kolkajen har absolut alla egenskaper för att åstadkomma detta och vi ser fram emot att utveckla detta tillsammans. Området väcker ett stort allmänt intresse direkt efter beslutet och det är redan många som hört av sig till oss och är nyfikna på vad vi ska bygga, säger Ola Serneke, VD Serneke Invest.

[ Annons ]

Enligt Stockholms stad kan en granskning av detaljplanen tidigast ske under andra kvartalet 2021 och ett antagande av planen väntas kunna ske tidigast under första kvartalet 2023. Beräknad byggstart för området är också under 2023.