Sergels torg får nytt musikhus

Det tidigare så utskällda Sergels torg har rustats upp ordentligt under de senaste åren. Nu inleds arbetet med nästa steg: en kreativ hub med inspelningsstudios, replokaler och en ny livescen mitt under fontänen.

Hubben The Node ska utvecklas i de lokaler som finns direkt under fontänen på Sergels torg. Här ska unga musiker och kreatörer från andra konstnärliga yrkesgrupper kunna samlas för att utvecklas tillsammans.

De unga kreatörerna kommer även att få stöttning i entreprenörskap, marknadsföring och rättigheter. På entréplan kommer ett nytänkande restaurangkoncept och en levande konsertscen att ta plats.

Hyrorna för replokalerna kommer att vara billigare för unga och studenter, vilket ska göra ”repotellet” till en plats för alla. Planen är att allt ska vara klart för invigning i april 2023.

– Produktions- och repetitionslokaler är avgörande för att musikskapare ska kunna verka och utvecklas i staden. Att unga får möta etablerade kreatörer och inspireras av varandra skapar kontaktnät som gör att nya artister eller producenter kan ta sig fram och bli morgondagens stjärnor. The Node kommer att bli en viktig del i det kulturella ekosystemet som är Stockholms och Sveriges musikindustri, säger Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd.

Därmed blir The Node granne med gamingcentret Space, som öppnade i AMF Fastigheters lokaler i det femte Hötorgshuset i höstas. Två stora satsningar, som ska göra Sergels torg till en tryggare plats.

– Nu skördar vi frukten av att ha jobbat hårt med att hitta rätt hyresgäst för den här viktiga lokalen i hjärtat av Stockholm. Detta kommer att bidra till att göra Sergels torg ännu tryggare och mer levande, och det stärker Stockholm att vi får mer konsert- och studioverksamhet så centralt, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd.

Bakom projektet står The Global Node Stockholm AB, till största delen ägt av SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare). Det nystartade bolaget fick uppdraget sedan den grönblå majoriteten i Stockholm 2018 gav kulturnämnden i uppdrag att utreda formerna för ett ”repotell” som kan bokas per timme för att skapa fler professionellt utrustade repetitionslokaler för stadens kulturutövare, såväl etablerade som hobbykreatörer. 2020 påbörjades en sondering av aktörer med intresse för att samverka med staden kring Repotell. Valet föll på The Node som hade ett igenomtänkt helhetskoncept.