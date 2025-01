SCB: Utsläppen ökade tredje kvartalet 2024

Ny statistik från SCB visar att utsläpp av växthusgaser från byggbranschen har ökat med 35 procent, trots avstannad byggtakt och minskade energiutsläpp. Branschen står i stället inför andra problem.

Statistik från SCB visar att utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi ökade under tredje kvartalet 2024. Totala växthusgasutsläpp uppgår till 12,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Samma kvartal 2023 var de totala växthusgasutsläppen 11,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

– Tredje kvartalet 2024 har de högsta utsläppen för ett tredje kvartal sedan 2021. Jämfört med tredje kvartalet 2023 har utsläppen ökat med 6,4 procent, säger Nils Brown, analytiker på SCB:s miljöräkenskaper.

Av totalt 35 redovisade branscher ökade utsläppen i 33. El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall är en av de få branscher som faktiskt minskade sina utsläpp. Tidigare kvartal under 2024 visar på ökade utsläpp från samma bransch jämfört med respektive kvartal 2023. Nils Brown förklarar att en av orsakerna till minskningen i det tredje kvartalet är tekniska produktionsproblem i anläggningar.

– Det som driver utvecklingen för just el, gas och värmeverk är att det har varit tekniska problem med produktion på anläggningar avsedda för att producera el och värme med fossila bränslen. Det gör att man inte har haft lika hög produktion och då inte heller lika höga utsläpp, säger han.

Just fossila bränslen har påverkat flera branscher under året, statistik visar att fossil dieselanvändning har ökat kraftigt under 2024. Samtidigt framgår det i SCBs rapport att de största utsläppsökningarna syns i de branscher där man använder mycket diesel.

Utsläpp från byggbranschen ökade med 35 procent trots att byggtakten minskat väsentligt senaste åren. Utsläppen ökade även tidigare kvartal 2024 jämfört med respektive kvartal 2023.

– Vi vet om att byggbranchen äger många fordon som använder just diesel, lastbilar och arbetsmaskiner till exempel. Vi förstår det som att ökningen av diesel påverkar byggbranschen väsentligt, säger Nils Brown.

Nils Brown förklarar vidare att även mervärdet har under tredje kvartalet 2024 ökat i byggbranschen jämfört med 2023, vilket också kan ge tryck uppåt vad gäller utsläpp.