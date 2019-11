Samarbete ska lyfta det lokala

Local is the new black. Det är namnet på den gemensamma satsning som 16 stadskärnor lanserar tillsammans i samband med Black Friday. Annons: Annons: Annons:



Konkurrensen om kunderna är stenhård. Det visar inte minst de senaste siffrorna från Cityindex. Där noterades en svag, men trots allt ökning av försäljningen i svenska stadskärnor. Men vissa branscher har det tufft.

I Helsingborg har representanter från staden, fastighetsägarna och Cityföreningen bestämt sig för att vända utvecklingen. Det under parollen Local is the new black.

Via nätverket Sveriges centrumutvecklare har 15 andra städer nappat. Den gemensamma kampanjen för att lyfta lokala butiker och premiera kunderna i stadskärnor drar igång den 29 november.

SÅ GÅR STADSKÄRNORNA Ökad försäljning

Försäljningen i de svenska stadskärnorna ökade med 0,4 procent under 2018. Tufft för modebranschen

Klädhandeln samt hem- och fritidshandeln hade det tufft. Modebranschen tappade mest, hela 2,9 procent. Hotell ökade mest

Hotell var den bransch som växte starkast med en tillväxt om nästan fyra procent.

– Det är helt otroligt vilket intresse det fanns för den här gemensamma satsningen runtom i Sverige. Det finns en väldig kraft bland samverkansorganisationerna i stadskärnorna runtom i landet, säger Hanna Candell vd för Helsingborg City.

Medverkande städer: Helsingborg, Västerås, Östersund, Hässleholm, Nynäshamn, Halmstad, Västervik, Falun, Kramfors, Kristianstad, Ljusdal, Sölvesborg, Karlskrona, Bollnäsdraget, Göteborg och Eskilstuna.

Siffror från Cityindex för 2018 där HUI Research, på uppdrag av Fastighetsägarna, analyserat den kommersiella utvecklingen i Sveriges samtliga 104 stadskärnor.