Samarbete om ungas psykiska hälsa

Tim Bergling Foundation och Atrium Ljungberg installerar interaktiva ungdomsrum på några av Sveriges mest besökta platser i Stockholm, Malmö och Uppsala.

Ungas egna berättelser om psykisk hälsa kommer nu att samlas in på fysiska platser till boken ”Det här behöver vi For A Better Day”, ett initiativ av Tim Bergling Foundation.

Initiativet är den första gemensamma aktiviteten mellan stiftelsen och Atrium Ljungberg som nyligen ingick ett långsiktigt samarbete för att främja ungas psykiska hälsa.

[ Annons ]

Mellan den 10 och 23 mars kommer det interaktiva ungdomsrummet finnas på handelsplatser i Stockholm (Sickla Köpkvarter), Uppsala (Forumkvartetet och Gränbystaden) samt Malmö (Mobilia). Rummen ska bli en manifestation av hur ungas perspektiv kan bidra till förändring.

– Det är otroligt viktigt att samhällsaktörer och makthavare lyssnar på vad unga faktiskt tycker och tänker. Vi behöver få känna oss trygga, inkluderade och välkomna på platser där vi vistas varje dag. I en orolig tid när allt fler upplever stress och ensamhet är det viktigare än någonsin att våra allmänna platser är utformade på ett sätt som välkomnar oss, säger Tove Ljungberg Haasum, representant för Tim Bergling Foundations ungdomsråd.

Ungdomsrummet placeras ut på handelsplatser i Stockholm, Uppsala och Malmö. Foto: Martin Brusewitz

Idén med boken är att låta unga upp till 25 år fritt få framföra sina tankar, känslor och behov, utan vuxnas filtrering. Den fungerar också som en vägledning för hur stiftelsens arbete och initiativ utformas.

I år utökas satsningen genom samarbetet med Atrium Ljungberg som möjliggör ungdomsrummen i tillägg till övriga insamlingsinsatser.

– Som utvecklare och förvaltare av många välbesökta områden och platser runt om i Sverige vet vi hur stor roll den publika miljön spelar för unga. Vi har en viktig roll i att skapa trygga rum som speglar ungas behov, därför är vi väldigt glada över att samarbeta med Tim Bergling Foundation och deras ungdomsråd, som kan ge oss nya meningsfulla insikter, säger Marianne Perslow, kommunikationschef på Atrium Ljungberg.