Så påverkar generationsskiftet fastighetsbranschen

Boomers som spenderar pengar och inte lämnar något efter sig till barnen. Generation Z som vill ha bekvämlighet och flexibla liv. Läs om vilka trender som vi kan räkna med fram till 2030. Annons: Annons:



Åldrande Boomers, 639 miljoner individer, på våg ut ur arbetsmarknaden och 1,3 miljarder ur generation Z, på väg in. Hur påverkar det våra samhällen och fastighetssektorn. Den nya globala rapporten “Demographic Shifts: The World in 2030″ från Cushman & Wakefield har gjort en djupdykning i ämnet för att förbereda företag för skiftet de närmaste tio åren. Den stora boomen hos Millenials och tillväxten kommer framför allt att ske i Indien och Kina

Några av slutsatserna som kan vara intressant för fastighetsägare.

Baby Boomers (födda 1940 – 1959)

Gruppen med mest pengar, i USA äger Boomers 70 procent av de disponibla inkomsterna.

En generation som vill spendera och inte bryr sig nämnvärt om arv till barnen (SKIing – Spending the Kids’ Inheritance)

Ökad efterfrågan på resor, hotelltjänster, restauranger, om inte klimathotet och flygskammen även drabbar den gruppen

Anpassade bostäder med en viss service.

Ökar efterfrågan på sjukvård.

Generation Z (födda 1995 – 2010)