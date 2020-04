Så kan skejtare ge stadsutvecklingen en injektion

Skateboarden ändrar förhållandet till staden. Det konstaterar Malmö stads skatesamordnare Gustav Svanborg Edén i ett nytt avsnitt av Kvarteret – en podd från Fastighetstidningen. Annons: Annons: Annons:



Å ena sidan, slitage, skadegörelse och störningar. Å andra sidan passion och gemenskap.

– Nu säger man ofta att det som ni brinner för är inte välkommet. Det är destruktivt och bekräftar utanförskap.

Det säger Gustav Svanborg Edén som är skatesamordnade i Malmö stad. Han uppgift är att skapa möjligheter för skateboardåkare, men också se till hur staden kan dra nytta av skateboardåkningen med allt från evenemang och turism till skateboardgymnasium och att skapa liv i det offentliga rummet.

– För tänk om man vänder på det och tänker på allt det positiva. Hur ungdomar blir aktiva, hur stadsrum som annars inte används fylls med aktivitet. Oftast tycker faktiskt folk att det är rätt kul att kolla på skejtarna. Då skapas trygghet och mötesplatser som fungerar på ett helt annat sätt än formella platser för sport, säger Gustav Svanborg Edén i poddavsnittet Stadsutveckling på skateboard.

Ett avsnitt som har sin upprinnelse i att en viss redaktionschefs ålderkris.

– Så jag började åka skateboard förra våren. Något jag inte gjort sen tidigt 80-tal. Bortsett från alla How do you do, fellow kids-memen i inkorgen så var det en smått fantastisk upptäckt. Dels för att det är en väldigt sympatisk upplevelse att stå i början av en väldigt liten backe tillsammans med en annan väldigt medelålders vän och säga ”om du vågar så vågar jag”. Men framförallt att jag började se staden på ett helt annat sätt, säger Erik Hörnkvist.

Det blev ett samtal om huruvida skateparker är de mest tillåtande platserna i stadsrummet, om en kreativ syn på stadsrummet och om varför 30×30 betongplattor borde förbjudas.

