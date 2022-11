Revelops workspace-koncept till Göteborg

Revelops egenutvecklade C/O Workspace expanderar till Göteborg. Anläggningen blir den sjunde sedan starten 2019 och är på 700 kvadratmeter.

För tre år sedan lanserade Revelop sitt koncept C/O för att möta framtidens behov av flexibla och smarta kontorslösningar för olika typer av företag. Verksamheten drivs i egen regi i egna fastigheter på sex platser i Stockholm – Jakobsberg, Kista, Norrviken, Älvsjö, Bredden och Haninge – och nu öppnas konceptet för första gången i en av Revelops fastigheter utanför Stockholmsområdet. C/O i Hisinge Hus är på nära 700 kvadratmeter med totalt 70 arbetsplatser, och de första hyresgästerna har redan har flyttat in.

– Det finns ett stort behov av snygga och representativa flexibla kontor utanför storstädernas citykärnor. C/O har sin grund i det traditionella kontorshotellet, men med samma rumsliga och inredningsarkitektoniska upplevelse som hos co-workingaktörerna i city, kommenterar Gabriel Andersson, affärsområdeschef C/O.

Med C/O kan Revelop förlänga byggnaders liv, vilket är i linje med bolagets ESG-strategi, från återbruk och effektivt nyttjande av ytor till god tillgång på laddstolpar och kravmärkta möbler. Utöver det är konceptet till stor del digitaliserat för att förenkla och effektivisera för hyresgästerna.