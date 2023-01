Råttinvasion – så slipper du ohyran

De senaste månaderna har det rapporterats om råttinvasioner från norr till söder. Här får du som fastighetsägare tips på vad du kan göra för att förebygga problem.

När det börjar bli kallt ute söker sig råttorna till värmen inomhus, vilket man senast fått erfara i stadsdelen Bolagsområdet i Kiruna. Det var spår från råttor i snön överallt runt förråd och hus, och skadedjuren har försökt gnaga sig in under dörrar och även in i bilars motorrum. Tidigare i höstas invaderades vetenskapscentrumet Universeum i Göteborg, liksom området kring Triangeln i Malmö. I hemsjukvårdens lokaler på Parkgården i Nässjö har råttor gnagt sig igenom taket på vissa ställen.

Som fastighetsägare ska råttsanering ingå i din fastighetsförsäkring och i din egenkontroll. Här är fyra goda råd för att förebygga att råttorna tar över:

Täta alla ingångar. En råtta behöver inte mer än tio millimeter för att ta sig in. Gå husesyn och försök hitta var de kan komma in i och ut ur fastigheten. Glöm inte gamla uttorkade golvbrunnar. Se över sophanteringen. Hur ser det egentligen ut i soprummet? Se till att kärlen inte blir överfyllda. Stängda lock minskar risken för råttbesök. Rensa upp utanför huset. Råttor har ofta sina bon i marken, gärna i skydd av buskar. Håll marken öppen längs med husväggarna och undvik klätterväxter. Meddela hyresgästerna att de inte ska mata fåglar eller andra djur i bostadsområdet. Det kan man göra i skogen istället.

När råttorna väl flyttat in bör man snarast anlita professionell hjälp. Det är också viktigt att samverka med intilliggande fastigheter, annars flyttar råttorna bara mellan husen. Läs mer på Fastighetsägarnas hemsida.