Platshållare

Starka kvinnor har präglat Anja Nordenfelts liv och väckt ett brinnande engagemang. I organisationen Mamma United tar de plats för att skapa tryggare bostadsområden ihop.

Pondus. En person som tar plats. Det är det första som slår mig när jag träffar Anja Nordenfelt, grundare och verksamhetschef för Mamma United.

– Hm. Så ser jag inte riktigt på mig själv. Men som yngst av fyra syskon har jag fått slå i underläge. Jag var lite osynlig. Har någon sett Anja, var den ständiga frågan. Det har säkert bidragit till att jag vill visa att jag också kan, säger hon.

Anja Nordenfelt har alltid varit omgiven av starka kvinnor. Mamma var läkarsekreterare och försörjde familjen. Pappan fanns någonstans i periferin och var inte närvarande. Systrarna tog hand om varandra när mamma jobbade. Och så fanns alltid farmor där.

– Hon växte upp i Småland under knappa förhållanden, kom till Stockholm och försörjde sig som sömmerska. Farfar var inte riktigt med i bilden. Jag har alltid beundrat hennes kraft och styrka.

Farun Wahlqvist har rekryterat många mammor i Eskilstuna. Hon gick själv utbildningen och jobbade sedan som koordinator. Foto: Johan Bergmark

Engagemanget för de utsatta och svaga och kampen mot orättvisor har alltid drivit Anja Nordenfelt. 2020 grundade hon Mamma United som vill stärka mammor och deras barn i socioekonomiskt utsatta områden. Genom utbildning och kunskap får de en bättre chans att påverka sina liv, och därmed sina barns. Målet är i förlängningen att skapa tryggare bostadsområden och ett tryggare samhälle.

– Jag hade under tio år drivit En frisk generation när jag kom till en punkt när jag ville göra något annat, något mer. Jag hade lekt med tanken ett tag och jag kastade mig ut utan att veta var jag skulle landa, fullkomligt livrädd.

Mamma United har från början velat hålla ner kostnaderna för administration. De har ingen egen lokal utan hyr några kontorsplatser på A house som inryms i den tidigare Arkitekthögskolan i Stockholm.

– Hjärtat i vår organisation är våra koordinatorer. De är ute i bostadsområdena, rekryterar nya deltagare, bjuder in till informationsträffar och är med på utbildningarna. De flesta har själva gått utbildningen och det är en trygghet för deltagarna.

Under bordet i mötesrummet där vi sitter har Anjas hund Svante, en Bichon havanais, somnat. Djur har alltid varit en viktig del i hennes liv.

– Hundar, marsvin, hamstrar, vandrande pinnar. You name it. Och så var jag hästtjej, i stallet lärde jag mig mycket. Att kavla upp ärmarna och kämpa på. Även om det innebar att ta hand om hästarna när det var 15 minusgrader ute.

Möten som berör. Anja Nordenfelt är ofta ute och träffar mammorna. Foto: Johan Bergmark

Kossor och får finns också med på listan. Anja berättar om sin dagisfröken Ingela som fattade tycke för henne och som blev som en extra mamma.

– Ingela frågade mamma om hon fick ta med mig till en bondgård i Värmland. Gud vad skönt, gör det sa mamma. Apropå att vara fjärde barnet. Jag fattar inte att hon vågade släppa i väg mig, jag var två år. Efter det blev det många sommar- och vinterlov hos Ingela. Det var jättefint.

När Anja Nordenfelt väl kastat sig ut för att starta Mamma United började hon med att prata med kloka personer i sin omgivning. Och satte tänderna i litteratur och forskning.

– Jag ömmar för mammorna och för att alla barn ska ha samma möjligheter. Men så är det ju inte. Jag insåg att det finns så mycket kunskap mammorna behöver. Som hur socialtjänst och polis fungerar, om ekonomi och våld i nära relationer.

Jag inriktade mig främst på näringslivet och fastighetsbolag.

Några pengar fanns det inte.

– Jag fick ta av sparade resurser och tömma alla mina små sparbössor. Min man var helt med och sa kör! Han är väldigt tålig, jag är väldigt otålig. Vi väger upp varandra, det är nog det som gjort att vi hållit ihop så länge.

Ett intensivt arbete började med att skaffa samarbetspartners och sponsorer. Den första att nappa var Skandia och stiftelsen Idéer för Livet.

– Jag inriktade mig främst på näringslivet och fastighetsbolag. De var lättare att kroka arm med dem än kommuner där processer för beslut ofta är lång.

Några av fastighetsbolagen som nu är partners är Kfast och Victoriahem i Eskilstuna, Mimer i Västerås och Stena Fastigheter.

– Tillsammans med fastighetsbolagen är det lättare att nå mammorna. Vi sätter upp affischer, har informationsträffar och är ute i bostadsområdena för att rekrytera deltagare till utbildningarna.

I starten fick Mamma United också en del pengar från privata givare och kunde dra i gång ett pilotprojekt i Sigtuna. Piloten föll väl ut. Sedan kom pandemin.

– Pang. Jag tänkte att nu är det kört. Men sedan, fasiken heller. Så det blev en digital utbildning med deltagare från Västerås. Det var en utmaning, men det blev jättebra och mammorna fick lära sig att bli digitala på köpet.

Det kan vara självklart att satsa massor av pengar på övervakningskameror och vakter. Men sociala insatser ska ske på ideell basis.

Anja Nordenfelt har klivit in i många styrelserum, mött många ledningsgrupper och vd:ar. Hon är bra på att engagera och övertyga.

– Jag har inte alltid jättebra självförtroende. Men när det gäller något jag verkligen brinner för, då är det inga problem. Men visst, jag har åkt på smällar och blivit klappad på huvudet. Vi som jobbar inom civilsamhället blir ganska härdade, säger hon och tillägger:

– Det Mamma United gör kostar ju faktiskt. Men ibland får man stå där med bössan i handen. Tack snälla. Men det är ju en investering. Det kan vara självklart att satsa massor av pengar på övervakningskameror och vakter. Men sociala insatser ska ske på ideell basis.

Att prata med Anja Nordenfelt är som att bli omsluten av ett energifält. Men ibland, säger hon, måste hennes hjärna göra en restart.

– Jag går gärna i skogen med Svante. Eller springer. Jag har inga hörlurar, lyssnar inte på musik eller poddar. Jag behöver få vara med mig själv, i mig själv. Det är ofta då jag får mina bästa idéer.

Information finns på flera olika språk. Men utbildningen är på svenska. Mammor som har svårt att förstå får stöd och hjälp. Utbildningen är gratis och finns än så länge i åtta kommuner. Foto: Johan Bergmark

Utmaningarna framåt handlar om att fortsätta få Mamma United att växa.

– Jag älskar att testa, se vad som funkar och vad vi behöver skruva på. Man måste våga misslyckas, samtidigt som jag kan vara rädd för det på ett personligt plan. Att någon ska säga, jahaja vad var det vi sa Anja.

Anja Nordenfelt är noga med att påpeka att Mamma United bygger på kvalitetssäkring och utvärdering med hjälp av observation enligt en särskilt framtagen modell och djupintervjuer med deltagarna.

– Allt vi gör baseras på fakta. Vi har nu också inlett ett samarbete med GIH, Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm, som under flera år framåt vetenskapligt ska utvärdera resultat och effekter. Jag hoppas att vi kan knyta fler högskolor och universitet till oss.

På ett personligt plan är hon stolt över att den där lite osynliga lilla tjejen nu faktiskt tar plats och har skapat något viktigt.

– Min mamma har sagt tänk att det blev något av dig också. Fast kärleksfullt. Nu är hon 80 år och jag pratar med henne varje dag. När hon inte finns mer kommer det att kännas som att halva jag dör med henne.