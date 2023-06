Personalens tips gav nya lägenheter

Efter tips från personalen om utrymmen som kan omvandlas till bostäder är uthyrningen av tolv vindslägenheter i Haga på gång hos kommunala Bostadsbolaget.

Att be personalen hålla ögonen öppna efter lokaler i beståndet som går att konvertera till bostäder är inget nytt hos allmännyttiga Bostadsbolaget i Göteborg. Fastighetstidningen har berättat om hur 123 lägenheter färdigställdes vid årsskiftet 2022/2023.

Nu pågår uthyrningen av 12 vindslägenheter på Södra Allégatan i Haga. Också det efter tips från den egna personalen.

– Vindsutrymmet som personalen tipsade om här hade uppåt 6 – 7 meter i tak. Utredningen vi gjorde visade att det både gick att bygga sammanlagt 24 lägenheter här och att få till nya vindsförråd ovanpå, berättar Per Orshammar, projektansvarig på Bostadsbolaget.

Husets utformning får inte ändras, så lägenheterna har fått anpassas till det befintliga utrymmet. Därför är varje lägenhet unik i sin utformning och även skiljer lite i storlek. Samtliga är dock på 1 rum med kök i öppen planlösning och är mellan 31 – 35 kvm stora. Nio hyrs ut via Boplats och tre läggs ut på den koncerngemensamma Omflyttningsplatsen.

– Under 2024 startar bygget av resterande 12 lägenheter på andra sidan gården och meningen är att de ska komma ut för uthyrning under 2025-2026, säger Per Orshammar.