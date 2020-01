Per Ekelund ny tillförordnad vd för Hembla

Hemblas styrelse utser Per Ekelund till tillförordnad vd för Hembla. Han tillträder omgående och ersätter därmed Svein Erik Lilleland., Annons: Annons: Annons:



Per Ekelund är sedan tidigare vd för fastighetsbolaget Victoria Park, en tjänst han

behåller parallellt med sin nya roll. Tanken är att Per Ekelund ska utses till ordinarie vd efter erforderliga MBL-förhandlingar.

– Jag har haft några fantastiska år som VD för Hembla. Bolaget går nu in i en ny fas, och det är dags för mig att lämna över ledarskapet till Per Ekelund. Jag kommer att sakna alla medarbetare och jag är stolt över det arbete vi tillsammans genomfört där övergripande fokus hela tiden varit att skapa levande stadsdelar med hyresgästerna i fokus. Hembla har en ljus framtid framför sig, och jag önskar Per och resten av teamet lycka till med den fortsatta utvecklingen av bolaget, säger Svein Erik Lilleland i en kommentar.

Enligt styrelseordförande för Hembla och vd för tyska Vonovia, som köpte Hembla i höstas och Viktoria Park föregående år, menar att Hembla och Victoria Park har en förändringsresa framför sig med Vonovia som ny ägare av de båda bolagen.

– Jag är övertygad om att Per Ekelund är rätt person för detta. Per har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och jag vet att han kommer att bli en utmärkt ledare för att utveckla båda bolagen. Med en gemensam ledningsgrupp kan vi hitta synergier och uppnå viktiga skalfördelar. Jag vill tacka Svein Erik Lilleland och jag önskar honom all lycka och framgång i yrkeslivet och privat. Under sin tid som VD byggde Svein Erik en stark position för företaget och skapade en stabil plattform för en fortsatt framgångsrik utveckling, säger han i ett uttalande.