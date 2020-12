Öppnar nya dörrar

Hon gillar att vara en udda fågel. Ger sig gärna in på främmande mark. Johanna Frelin, vd för Riksbyggen, går igång på förändring och far ibland fram lite väl snabbt.

Johanna Frelin har en favoritcoach. Mamma. Av henne fick hon rådet ”Du måste lära dig att bara vara. Sätta dig ner och titta på ett löv. Länge.” Men just den klok-skapen har varit lite knepig.

[ Annons ]

– Jag är extremt rastlös. Kan vara för snabb ibland, otålig, är mindre bra på detaljer. Som det här, säger Johanna Frelin och plockar upp ett papper från skrivbordet.

– Det här är ett ägardirektiv som jag skrivit till vårt nya bolag. Kolla, flera stavfel. Sååå pinsamt, jag är ändå journalist, säger hon med ett garv.

Johanna Frelin har mycket i sitt bagage. Hon började som producent och sedan chef på SVT. Där kunde det ha stannat. Men det har alltid funnits något annat som drivit och lockat. En längtan efter att testa gränser och ta sig an nya sammanhang.

– Jag var inte arkitekt och blev vd på Tengbom. Jag kunde ingenting om utbildningar och blev vd på Hyper Island. Jag är ny i den här branschen. Men jag gillar att vara lite av en udda fågel.

Det är i stallet som Johanna Frelin, vd för Riksbyggen, hämtar kraft för att leda förändringsarbetet. Foto: Johan Bergmark

Företagskulturen på Riksbyggen beskriver hon som välkomnande, varm och nyfiken. Det har gått utmärkt att vara en den udda fågeln.

– Det känns också väldigt bra i magen att det här är en organisation med starka värderingar som varit samhällsbyggare i så många år.

Samtidigt finns det saker att jobba med. Som att få organisationen att samarbeta bättre för att möta nya förväntningar och behov.

– Vi har hela kedjan. Vi utvecklar bostäder, äger och förvaltar fastigheter. Nu behöver vi skapa en kultur där vi har ännu tydligare fokus på kunderna. Till exempel ska förvaltningen självklart finnas med från början i ett bostadsutvecklingsprojekt. Och förvaltningen behöver ha en tätare dialog med de som säljer våra lägenheter så vi kan hålla vad vi lovar.

Vi utvecklar bostäder, äger och förvaltar fastigheter. Nu behöver vi skapa en kultur där vi har ännu tydligare fokus på kunderna.

Johanna Frelin började sitt nya jobb i mitten av januari. Taggad och redo. Men starten blev inte riktigt som hon tänkt sig. Inte många veckor senare slog pandemin till. När vi ses på huvudkontoret på Kungsbron i Stockholm har Folkhälsomyndigheten precis skärpt de allmänna råden kring corona igen.

– Det har verkligen varit speciellt. Men jag hann ändå med att besöka många av våra kontor, det är jag väldigt glad för. Sedan fick vi som alla andra bli digitala. Men jag har varit tydlig med att vi inte ställer in utan ställer om. Om något inte funkar får man hitta andra sätt.

Som vd för Tengbom blev Johanna Frelin utsedd till årets chef 2017. Chefsrollen och bra ledarskap har löpt som en röd tråd genom hela hennes karriär.

– Som 30-åring blev jag chef första gången. Jag klädde på mig rollen, men var inte bekväm i den. Jag fick rådet att integrera ledarskapet i mig själv och det har jag gjort. Det är ju så oerhört ansträngande att gå omkring och visa upp en fasad.

Som ledare vill Johanns Frelin inspirera, motivera och engagera.

– Jag har mycket energi, är orädd och vågar fatta svåra beslut. Jag är prestigelös, det tror jag är sjukt viktigt. Jag springer lite för snabbt ibland och är inte alltid medveten om när människor inte hänger med. Jag har fått lära mig att processer behöver få ta tid. Jag kan sätta mål, men sedan är det jäkligt smart att låta människor själva hitta lösningarna.

Det är också viktigt att vara snäll.

– Jag tänker ofta på Bamse. Ju starkare du är, desto snällare behöver du vara. Jag blir inte arg särskilt ofta. Jag tycker inte det är konstruktivt. Det kan bli väldigt låst och risken är att människor blir kränkta. Budskap kan vara tuffa, men det är hur du säger saker som gör skillnad.

En av utmaningarna Johanna Frelin ser framför sig handlar om ny teknik och digitalisering. – Fastighetsbranschen har fortfarande inte kommit särskilt långt när det gäller digitala möjligheter. Det triggar mig. Foto: Johan Bergmark

Och apropå att inte gömma sig bakom en fasad. När Johanna Frelin träffar en styrelse eller ledningsgrupp på ett nytt jobb börjar hon alltid med att presentera sina egna styrkor och svagheter.

– Jag vill kalibrera förväntningarna. Jag är visionär, driven, analytisk, har ett väldigt gott humör, är bra på att se helheter. Men administrativt är jag svag, säger ja till alldeles för mycket och spränger min kalender.

Johanna Frelin är uppväxt i Trosa med mamma psykolog och pappa veterinär.

– Jag har fått med mig en väldigt god självkänsla. Jag kände mig alltid älskad och hörd. Pappa bidrog med sin passion för natur och djur. Det jordnära har jag fått från honom, en bra egenskap för en vd, tycker jag.

Djur och natur finns kvar som självklara delar av livet.

– Jag kan jobba väldigt mycket men ser till att få tid för mina fritidsaktiviteter. Jag har hund och två hästar. Jag ska åka till stallet nu i eftermiddag. Jag älskar att vandra och åka skidor. Vi är en väldigt aktiv familj som åker på träningsresor istället för att slappa på semestern.

Det var inte självklart för Johanna Frelin att tacka ja till vd-jobbet på Riksbyggen. Det stod och vägde mellan det och att bli vd för ett digitalt företag. Vurmen för att driva förändring avgjorde.

– Här fanns det något rejält att bita i. Med 80 år har Riksbyggen gamla anor och vi måste se till att vara relevanta i 80 år till.

En av utmaningarna handlar om att driva verksamheten så hållbart det bara går. En annan om ny teknik och digitalisering.

– Fastighetsbranschen har fortfarande inte kommit särskilt långt när det gäller digitala möjligheter. Det triggar mig. Vår bransch måste bli mer snabbfotad. Våra kunder är vana vid digitala tjänster som Swish och BankID. Vi måste se till att kontakterna med oss blir lika smidiga.

Johanna Frelin. Titel: Vd, Riksbyggen. Ålder: 51 år. Bor: Kungsholmen. Familj: Man, tre barn, Labradoodlen Neo. Foto: Johan Bergmark

En annan hjärtefråga är att det behövs fler bostäder som byggs smart, hållbart och som kostar mindre att köpa eller hyra.

– Många har idag inte en chans att ta sig in på bostadsmarknaden. Vi vill ha 5 000 bostäder i pågående produktion per år jämfört med nuvarande drygt 4 000. Därför valde vi att starta ett nytt bolag dit vi för över hela vårt bostadsbestånd. Det innebär att vi kan bjuda in investerande partners och på så sätt få likviditet för framtida nyproduktion.

Riksbyggen har också föreslagit en ny statlig låneform, ”ungbolån”.

– Studielånet skapades för att alla skulle ha samma möjlighet att studera. Det var en rättighet. Nu vill vi göra likadant med boendet genom att göra det möjligt för unga att låna till kontant-insatsen.

Men tillbaka till det där rådet att träna på att bara vara. Ligger det inte någonting i det?

– Hm. Jo, jag har haft mycket diskussioner med mamma om det där. Men jag hittar nog min mentala vila när kroppen får jobba. Klippa gräs, mocka i stallet, vandra de där timmarna på Jämtlands-triangeln, säger Johanna Frelin och erkänner att visst, ibland vill hon inte göra någonting alls.

– Då säger jag idag tänker jag inte gå ut, slänger mig i soffan och kollar på Netflix. Fast det händer nog bara en gång i kvartalet.