Olika syn på rekordvinster i syd

Hyresgästföreningen i region södra Skåne menar i en färsk rapport att privata fastighetsägare gör stora övervinster. På Fastighetsägarna har man svårt att se det som ett problem – med ett överskott kan fastighetsägaren investera i utveckling.

Det är femtonde året i rad som Hyresgästföreningen i region södra Skåne presenterar rapporten ”Privatvärdarnas ekonomi”. I år har man granskat 15 privata hyresvärdars ekonomiska situation. I sitt pressmeddelande säger man att den genomsnittliga vinsten för dessa bolag blev rekordhög år 2020. Inte helt oväntat kommenteras det olika av parterna på marknaden.

– Under femton år har vi följt privatvärdarnas ekonomi här i södra Skåne men inget år har liknat 2020. Det vi ser är att inte ens en global pandemi påverkar ekonomin hos de privata hyresvärdarna, det är en säker bransch. Nu måste vi se till att hyresgästerna är lika säkra. Hyresgäster måste få mer att säga till om vid renoveringar, ingen ska tvingas att flytta från sitt hem för att hyran blev för hög efter en renovering, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande i Hyresgästföreningen södra Skåne.

Anna Wiking, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Syd, menar istället att en stabil bransch är en förutsättning för utveckling och nyinvestering.

– Under pandemin har många fastighetsägare stöttat bostadshyresgäster och lokalhyresgäster som haft det tufft ekonomiskt till följd av pandemin. Inte minst har fastighetsbranschen stöttat utsatta kommersiella företag, som också är arbetsgivare för många människor, att ta sig igenom pandemin, säger Anna Wiking.

Det behöver nog sägas något om hur Hyresgästföreningen beskriver den rekordartade vinsten. Man använder inte riktigt den gängse metodiken. Så här låter det i pressmeddelandet:

”Den genomsnittliga vinsten per hyreskrona är 28 procent. Det motsvarar 27 034 kronor i vinst per år för en typlägenhet i Malmö med en hyra på 8039 kronor per månad. Företaget som har bäst resultat gör dock cirka 55 procent i vinst per hyreskrona, vilket motsvarar lite mer än 53 000 kronor per typlägenhet och år. ”

Det huvudsakliga jämförelsemåttet – vinst per hyreskrona – är en egen metod och inte helt enkel att sätta sig in i. Men går alltså ut på att relatera resultatet till hyresintäkter. Från branschhåll har det tidigare påpekats att det hela blir något av en tankevurpa. I princip innebär det att bolag som minskar sin energiförbrukning med hjälp av investeringar får en större vinst per hyreskrona – och således utifrån Hyresgästföreningens sätt att se det kvalificerar sig för lägre hyresökningar.

– Förutsättningarna skiljer sig mellan företagen men rapporten visar att de senaste årens förhandlade hyror kompenserar fastighetsägarna för kostnadsutvecklingen. Det är därför viktigt att fastighetsägarna visar återhållsamhet i hyresförhandlingen, då många hyresgäster befinner sig i en utsatt situation till följd av pandemin, säger Anders Sjögren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen i region södra Skåne.

Anna Wiking säger att hon har lite svårt att se det negativa att ett företag har ett överskott.

– Med ett överskott kan fastighetsägaren investera i utveckling och underhåll, trygghetsstärkande åtgärder, hållbarhetssatsningar och stads- och områdesutveckling. Ett överskott gör det också möjligt att bygga fler lägenheter. Allt det är värdeskapande insatser för hyresgästerna och för samhället i stort, säger Anna Wiking.

Hennes kollega Carl-Lennart Lagerström, affärschef på Fastighetsägarna Syd, tycker att det också är ett problem när man vill koppla fastighetsföretagens vinst till utkomsten i de årliga hyresförhandlingarna. – Det visar återigen hur viktigt det är med tydliga grunder för den årliga hyresförhandlingen och behovet av en oberoende tvistelösning när parterna inte kommer överens, säger Carl-Lennart Lagerström.