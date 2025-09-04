[ Okategoriserade ]Visa alla
Budgetbesked: bostadsbidraget höjs
Det är ett på flera håll efterlängtat besked när regeringen nu meddelar att man höjer bostadsbidraget. Ett tillskott på mellan 800 och 1 000 kronor i månaden för många barnfamiljer.
Byggkonkurserna fortsätter minska
Antalet konkurser i byggbranschen minskade med 20 procent i juli jämfört med samma period förra året, enligt statistik från Tillväxtanalys.
Nytt arkitekturprogram: ”Visar att vi levererar det vi lovat”
Einar Mattsson presenterar eget arkitekturprogram som ska visa vad fastighetskoncernens arkitektur står för och fungera som vägledning i framtida projekt.
”Många säljer sin bostadsrätt och flyttar till hyreslägenhet”
2025 har hittills varit ett prövande år för fastighetsbolagen. Hans Wallenstam tycker att läget normaliserats och hoppas på att folk får reallöneökningar.
Få hantverksbilar klarar granskning
Folksams årliga granskning av hantverksbilar visar att endast en tredjedel får godkänt.
Balders nya vd: ”Med mitt cv skulle jag inte fått jobbet”
De möttes på ett café för 30 år sedan, nästa år tar Sharam Rahi över vd-posten från Erik Selin.
Hyresgästföreningen kräver hyressänkningar i Stockholm
Hyresgästföreningen i region Stockholm menar att det är synd om Stockholms hyresgäster och kräver en sänkning av hyrorna för 2026.
Här kan bostadsbyggandet återhämta sig först
Bostadsbyggandet krisar. Frågan många ställer sig är var det är bäst förutsättningar för återhämtning när det vänder. Evidens har utvecklat ett sådant verktyg.