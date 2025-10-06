Efter en period med avvaktande investerare syns nu tydligare tecken på ökad marknadsaktivitet i Linköpings kommun. Riksbankens sänkning av styrräntan, i kombination med aviserade lättnader i amorteringskraven, har också bidragit till ett förbättrat finansieringsklimat och skapat förutsättningar för en högre transaktionsvolym.

Ett annat betydande steg för framtida stadsutveckling i Linköping är kommunens nyligen fattade beslut om en markförlagd station för Ostlänken en milstolpe vars effekter förväntas materialiseras på längre sikt. Bland annat genom utveckling av framtidens stadskärna med nya bostäder, kontor och handel, i kombination med andra infrastrukturinvesteringar.

Trots tecken på ljusning är marknaden dock fortsatt selektiv, med fokus på attraktiva lägen, stabila hyresgäster och långsiktiga kassaflöden. Investeringsintresset är tydligast inom logistik- och bostadssegmenten, medan kontors- och handelsfastigheter präglas av en mer återhållsam utveckling.

Snabbanalys: Så bedömer Svefa möjligheter i respektive segment Lager/Logistik Fortsatt starkt segment med attraktivt läge längs E4. Nya etableringar stärker marknaden. Kommunens och Trafikverkets avsiktsförklaring om ny avfart vid Staby trafikplats skapar ytterligare utvecklingsmöjligheter. Kontor Stabila hyresgäster i bra lägen men utmanande marknad i perifera och sekundära lägen med ökande vakanser. Handel Fortsatt pressad marknad. Nyetableringar inom befintliga handelsområden, samt potential för framtida utveckling nära stationsområdet. Bostäder Stabil prisutveckling, särskilt i centrala lägen som gynnas av Ostlänken. Transaktionsmarknaden är dock fortsatt avvaktande med begränsat antal överlåtelser.

På uppåtsidan fortsätter Linköping att befästa sin roll som logistiknav längs E4. Och trots nationella utmaningar med ökade vakansnivåer, efter flera år av omfattande nyproduktion, är efterfrågan på logistiketableringar fortsatt hög i kommunen.



Ett exempel är Catenas pågående uppförande av en logistikanläggning inom fastigheten Mappen 4 – en investering om cirka 127 miljoner kronor för en yta på drygt 9 800 kvadratmeter. Anläggningen är certifierad enligt BREEAM Excellent och uthyrd till San Sac genom ett tioårigt avtal.



Fem största fastighetsägarna i Linköping

Ägare segment taxerad yta (kvm) Linköpings kommun Bostäder 1 557 212 Regeringskansliet Kontor 312 678 Corem Property GroupAB Kontor 203 496 Fredensborg 1994 AS Bostäder 179 238 Castellum Kontor 158 898 Källa: MSCI Property Intel

Även Atlas Industrihus har utökat sin närvaro genom förvärv av flera fastigheter, bland annat inom Östra Malmskogen. Ytterligare ett initiativ är den avsiktsförklaring som tecknats mellan kommunen och Trafikverket gällande ombyggnationen av Staby trafikplats vid E4 – ett steg som möjliggör en ny avfart till framtida industriområden norr om motorvägen och stärker Linköpings logistikstruktur ytterligare.

På sikt kan Ostlänken bidra till nya kontorsprojekt i stationsnära lägen och därmed stärka stadens centrala delar

Kontorssegmentet präglas av ökande vakanser i perifera lägen, medan efterfrågan i centrala och attraktiva områden förblir stabil. Polismyndighetens beslut att utöka sina lokaler genom ett nytecknat hyresavtal om 4 200 kvadratmeter med Intea i Garnisonen är ett exempel på hur myndigheter säkrar sina ytor långsiktigt. På sikt kan Ostlänken bidra till nya kontorsprojekt i stationsnära lägen och därmed stärka stadens centrala delar.

Vakansgraden syftar till den bedömda långsiktiga ekonomiska vakansen i Linköping inom segmentet. Källa: Svefa

Handelsfastigheter påverkas fortsatt av e-handelns tillväxt och förändrade konsumtionsmönster, vilket innebär utmaningar för främst äldre och perifert belägna objekt. Några större transaktioner har inte genomförts i Linköping under 2025, men flera nya etableringar sker löpande. Bland annat har Thansen, Motonet och Apoteket tecknat hyresavtal inom Tornby, ett av Sveriges största handelsområde.

Under 2024 stärkte även Svenska Handelsfastigheter sin position i området genom förvärv av cirka 9 400 kvadratmeter handelsyta, som en del av en större portföljtransaktion. På längre sikt kan även stationsområdet gynna handelsetableringar, även om marknaden i dagsläget präglas av en mer försiktig utveckling.

Källa: Svefa

Privatbostadsmarknaden i Linköping bedöms som relativt stabil. Snittpriset för bostadsrätter uppgår till cirka 34 900 kr/kvm – en ökning med omkring 6 procent under det gångna året. Efterfrågan på villor i attraktiva lägen bedöms fortsatt som hög. Kommunen planerar för cirka 900 nya bostäder under 2025, där merparten utgörs av hyresrätter.

Befolkningsutveckling Linköping År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Befolkning antal 164,616 165,527 166,673 167,404 168,035 168,821 169,516 170,190 170,878 171,581 172,291 Befolkning förändring 1.0% 0.6% 0.7% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

På längre sikt väntas Ostlänken förstärka efterfrågan på centralt belägna bostäder ytterligare. Däremot har transaktionsaktiviteten för hyresrättsfastigheter har den senaste tiden varit begränsad. De affärer som genomförts i Linköpings A-lägen har haft en genomsnittlig direktavkastning om cirka 3,75 procent.

Elenore Björling Pellams och Marcus Crifält, auktoriserade fastighetsvärderare på Svefa.

