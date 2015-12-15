Totalt gick 98 byggföretag i konkurs under juli månad, vilket kan jämföras med 122 konkurser under juli månad 2024.

– Konkurserna minskar bland egenföretagarna. Det indikerar att höjningen av rotavdraget har lett till mer jobb, säger Johan Deremar, nationalekonom och prognosansvarig på Byggföretagen.



Sett till hela 2025 har totalt 1 195 byggföretag hittills gått i konkurs under perioden januari till juli. Det är en viss förbättring jämfört med motsvarande period 2024, då 1 272 företag gick omkull.

– Det är liten förbättring från historiskt höga konkurssiffror. Den generella byggkonjunkturen är fortsatt svag, säger Johan Deremar.