Ökade byggstölder fördyrar entreprenad

Under 2023 anmäldes 5 253 inbrottsstölder från byggarbetsplatser. En rejäl ökning från året innan. ”I förlängningen betalas stöldernas kostnader av såväl beställare som kunder”, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Stölder av bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar har länge varit ett stort problem för byggbolagen. Under 2020 kulminerade utvecklingen med 5 835 anmälda stöder, för att sedan minska till 4 514 under 2021. Men siffror från BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) visar på att stölderna ökat igen under 2022 och 2023.

– Det är en ökning med över 500 stölder jämfört med 2022. Åtgärderna som gjorts för att komma till rätta med stöldligor har inte givit tillräckliga resultat, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Hon konstaterar att många medlemsföretag tvingas kalkylera med stölder i samband med att man lägger anbud.

– I förlängningen betalas stöldernas kostnader av såväl beställare som kunder, säger Tanja Rasmusson.

Hur stora förluster som stölderna totalt orsakar har inte BRÅ eller Byggföretagen beräknat. Men hos Maskinentreprenörerna, en bransch- och arbetsgivarförbund för 4 200 privata maskinentreprenörer, görs då och då enkäter för att få en bild av stölder och kostnaderna av det.

I den senaste enkäten för 2023 var genomsnittskostnaden för bolagen i branschen 253 000 kronor där 163 000 kronor är kostnad för stöld och 90 000 kostnader för skyddsåtgärder. Med 4 200 medlemmar skulle det innebära att totalkostnaden för maskinentreprenörerna är över en miljard kronor för stöld och skydd.

– Våra medlemmar anser att stölderna är den absolut viktigaste frågan de vill att vi ska driva. Det handlar inte bara om att man blir av med utrustning och bränsle, det är också ett enormt besvär som leder till att arbeten inte går att genomföra och mycket tid måste läggas på att lösa problemen, säger Jörgen Eriksson, opinionsansvarig hos Maskinentreprenörerna.

Han påpekar att allt fler som drabbas även struntar i att göra en polisanmälan.

– Man upplever att det inte har någon betydelse eftersom polisen nästan alltid avskriver ärendet. Det är i princip riskfritt att komma tillbaka och stjäla, säger Jörgen Eriksson.

Nu finns det sedan 1 juli 2021 en ny lag som ger Tullen rätt att stoppa misstänkt stöldgods som är på väg att föras ut ur landet. Men Tullens främsta uppdrag är att undersöka inkommande gods och då särskilt fokusera på droger.

På regeringens bord ligger nu även en färdig utredning med förslag på att de som har för avsikt att föra ut stulet gods ur landet föreslås ska dömas för utförselhäleri – en ny brottskod. Tulltjänstemän ska även ges ökade befogenheter att kroppsvisitera och undersöka fordon i gränsnära områden.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

– Vi hoppas att riksdagen tar lagen och att det då även det blir olagligt att transportera stöldgods ut ur landet, säger Jörgen Eriksson.

Var tar då stöldgodset vägen?

– Vi kan se att det försvinner till Östeuropa eftersom en del av maskinerna har GPS. När det väl är där kan vi inget göra, man måste stoppa vid utförseln och det är tullens uppgift, säger Jörgen Eriksson