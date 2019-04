Fastighetstidningen nr 2 2019 ute nu

Vi är med nytt nummer! Där träffar vi en färsk bostadsminister som simmar lugn, besöker MIPIN för att höra hur utländska investerare ser på svenska transaktionsmarknaden. Vi kikar även på framtidsutsikterna för den bostadsform som ökar mest just nu – hyresrätten. Annons: Annons: Annons:



Ett axplock ur tidningen:

Minister med lagom personlighet

Han är inte yvigheternas minister. Men kanske kommer just hans låga profil visa sig effektiv när han ska ta sig an bostadspolitiken. Vi tog tunnelbanan till Botkyrka med Per Bolund.

På post mot Amazon

Arne Andersson har bråttom. Om inte dagens aktörer skyndar sig att hitta en fungerande modell för att klara e-handelsökningen, kommer någon annan att göra det. Nu vill han ha fastighetsägarna med på tåget.

Investerarna blickar mot norden

Svenska analytiker vittnar om ett stort intresse för den nordiska fastighetsmarknaden. Och det är de utländska investerarna som är mest på hugget. För att få in de bästa affärerna spelar fastighetsmässan Mipim en avgörande roll.

Det våras för hyresrätten

Med en allt mattare bostadsrättsmarknad har hyresrätten hamnat i fokus. Fastighetsägare har inga problem att fylla upp nyproducerade hyreshus och bostadsrättsprojekt konverteras. Är det en trend som håller i sig eller bara ett hack i kurvan?

Här kan detta nummer – och tidigare nummer – i sin helhet.