Nystart för hotellklassiker

Fastighets AB Balder är nu klara med renoveringen av hotellklassikern från åttiotalet –Radisson Blu Scandinavia. Nu hoppas man på att det ska bli en ny mötesplats för nöje, affärer och allt däremellan i Göteborg.



Hotellets karuselldörrar började snurra 1986. Det nya hotellet skulle komma att spegla åttiotalets framtidsoptimism. Prominenta gäster har setts skymta förbi: Madonna, Rolling Stones, U2, Dolly Parton, president George Bush, Backstreet Boys och Håkan Hellström är några exempel.

Med Fastighets AB Balder som fastighetsägare togs beslut om en totalrenovering. 2016 gick startskottet för den storsatsning som nu genomförts.

– Vi är väldigt nöjda med hur arbetet har förlöpt och framförallt det fina resultatet. Det är viktigt för Göteborg att kunna erbjuda hotell på den höga nivå där Radisson Blu Scandinavia nu befinner sig, säger Erik Selin, VD på Balder.

Varenda kvadratmeter av sammanlagt 27 517 har granskats och fått nytt liv av arkitekter och inredare.

– Nu har alla bitar kommit på plats i en fantastisk helhet. Jag känner mig helt trygg med att lägga ribban högt. Vår vision är att bli världens bästa skandinaviska hotellupplevelse för både internationella och inhemska gäster, säger hotelldirektör Jessica Rivle.

Nya Radisson Blu Scandinavia invigs officiellt måndag 8 april. Men redan fredag 5 april blir det fest med 800 gäster och ett fullspäckat program. Allt under temat ”The New Sound of Scandinavia”.