I ett pressmeddelande från lågpriskedjan Willys hänvisas till en ny rapport från Matpriskollen som visar att matpriserna är betydligt högre på orter med dålig konkurrens från lågprisbutiker.

Från Willys sida menar man att man kunnat öppna betydligt fler butiker i betydligt snabbare takt, men att många kommuner upp onödiga etableringshinder. Man menar att kommuner med dagens regelverk utan tydlig grund kan stoppa etablering av nya matbutiker, till exempel genom att inte ge tillstånd för livsmedel i detaljplanen eller begränsa ytan för nya verksamheter.

– Det är inte rimligt att många svenska konsumenter betalar tusentals kronor för mycket för maten. Att göra det enklare att etablera lågprisbutiker är den enskilt viktigaste åtgärden för sänkta matpriser. Konkurrensverket har i flera rapporter under många år konstaterat att kommunernas planarbete bromsar nyetableringar. Nu måste politiker och tjänstemän på både riks- och kommunnivå agera och ta sitt ansvar för att öka den lokala konkurrensen, säger Willys vd Nicholas Pettersson.

I pressmeddelandet riktar företrädarna för butikskedjan till regelförenklingar för att göra det enklare att förändra verksamheten i befintliga lokaler till livsmedelsbutiker och att kräva enhetliga beslutsunderlag vid förbud mot eller begränsning av ytan för livsmedelsbutiker.

Boverket har regeringens uppdrag att se över hur etablering av nya livsmedelsbutiker kan underlättas. När Fastighetstidningen intervjuade Klara Falk, expert på detaljplaner på Boverket, om saken i april hade myndigheten precis påbörjat det arbetet och räknade med att lämna svar om drygt ett år.

Klara Falk hänvisade då till en enkät hos kommunerna där det enligt henne inte framkom att kommunerna explicit riktade in sig på att försvåra för etableringar av lågprishandel. Hon resonerade att det sannolikt handlade mer om allmän konkurrens om utrymmet i städerna, som att det exempelvis kan finnas större behov av en idrottsanläggning eller industrimark.