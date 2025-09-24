Sedan lagstiftningen om preventiva vistelseförbud trädde i kraft 2024. Lagen innebär att en person som främjar brottslighet kan förbjudas från att vistas på en viss plats, som centrummiljöer, skolor och idrottsarenor. Enligt polisen har verktyget haft mycket positiva effekter på tryggheten.

Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang infördes 2005. Sedan 2021 finns lagen om tillträdesförbud i butik. Lagen ger butiksinnehavare möjlighet att ansöka om att vissa personer ska få tillträdesförbud.

[ Annons ]

Nu anser regeringen att det är dags att ytterligare vässa både tillträdesförbuden och vistelseförbuden. Justitierådet Petter Asp har getts uppdraget att som särskild utredare att även lämna förslag som innebär en starkare nödvärnsrätt.

I utredningsdirektivet har man uppmärksammat det Trygghetsprogram som fastighetsägarna presenterade 2022, och som därefter uppdaterats. Där tar direktivet fasta på att det finns ett behov av ett bredare tillträdesförbud till allmänna ytor i gallerior och liknande för att motverka skjutningar, narkotikaförsäljning och annan brottslighet.

– Det är bra att regeringen har lyssnat på Svensk Handel och oss när vi har arbetat för en skärpning och utvidgning av tillträdesförbudet till butiker. Vi vill att det ska vara ett verktyg även för fastighetsägare som äger köpcentrum, gallerior och varuhus att vid behov kunna få beslut om ett tillträdesförbud till de gemensamma ytorna. Idag omfattas bara de enskilda butikerna och det är bara butiksinnehavaren som kan ansöka om ett tillträdesförbud. Det har varit en lucka i lagen. Anställda, besökare, handlare och fastighetsägare har rätt att vara trygga och säkra på handelsplatser, säger Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

Uppdraget i den del som avser tillträdesförbud och preventiva vistelseförbud ska redovisas senast den 10 juli 2026. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 10 september 2027.