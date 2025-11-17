Uppsalahem har tillsammans med NCC och Thomas Betong, utsetts till vinnare av Årets miljöpris på Betonggalan för nyproduktionsprojektet Takryttaren i Uppsala.

Frågan om betongens roll i det hållbara byggandet är samtidigt högaktuell. I den nyligen uppmärksammad studien Trä vs Betong visar livscykelanalyser att betong kan få ett bättre samlat miljöutfall än trä när fler miljöaspekter som påverkan på biologisk mångfald räknas in.

Takryttaren lyfts fram som ett av Uppsalas mest klimatambitiösa bostadsprojekt, där klimatfrågan vävts in i hela processen.

– Vi är otroligt stolta över att få ta emot Årets miljöpris för Takryttaren. Det här är ett kvitto på att det går att bygga hållbart, kostnadseffektivt och med låg klimatpåverkan redan idag. Priset är resultatet av mod, innovation och nära samverkan mellan alla inblandade, säger Åsa Westin, projektchef på Uppsalahem.

Projektet omfattar cirka 174 bostäder med traditionella hyresrätter, 70 delningsbostäder samt ett LSS-boende med sex lägenheter.

Målet i projektet har varit att nå klimatnivåer över 40 procent lägre än dagens referensvärden enligt Boverkets klimatdeklarationer. Genom klimatförbättrad betong, optimerade konstruktioner, återbruk av material och användning av förnybara drivmedel i byggskedet har man lyckats halvera klimatpåverkan.

Juryns motivering lyder:

”Kvarteret Takryttaren utmärker sig genom sitt breda hållbarhets- och klimatarbete som resulterat i halverad klimatpåverkan jämfört med referensprojekt – utan ökade kostnader.

Uppsalahem, NCC och Thomas Betong visar vikten av att samverka och jobba med alla delar av projektet för att uppnå bästa resultat. Projektet genomsyras av mod och innovationslust och blir en inspirerande vägvisare för branschen.”