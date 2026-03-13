”Stoppar” är dock en sanning med modifikation. Rent formellt är det Energimarknadsinspektionen som får bakläxa, Nu får myndigheten i uppdrag att ta fram en ny modell. Den nya utformningen ska vara transparent, icke-diskriminerande och proportionerlig. Detta eftersom det framkommit att de modeller som hittills införts i många fall varit svåra för kunderna att förstå och agera utifrån. Därför stoppas nu kravet på införande genom att Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att upphäva den föreskrift som reglerar effektavgifterna. Men samtidigt att fram förslag till ny modell.

– Effektavgifterna har slagit för hårt mot vanliga hushåll. De har varit svåra att förstå samtidigt som de inneburit höga kostnader för många. Regeringen tar nu ett omtag och stoppar kravet på införande, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Elnätsföretagen kan fortfarande införa effektavgifter frivilligt. Men Ebba Busch betonar att det inte får leda till att energibolagen” okynneskor sig”. Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att bevaka detta.

– Moraset med effektavgifter pausas. Det är förståeligt men också synd, effekttariffer är grunden en klok sak. Enligt mig visar detta, tillsammans med debaclet med intäktreglering och skenande elnätsavgifter, att varken ansvarig myndighet eller elnätsbolag är uppgiften mogen, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Bakgrunden är EU:s elmarknadsförordning som ställer vissa krav på elnätsavgifternas utformning. Det för att skapa marknadsförutsättningar att använda elnätet mer effektivt och kapa effekttoppar. Energimarknadsinspektionen tog utifrån detta fram en föreskrift 2022 som slog fast riktlinjerna för avgifternas utformning i Sverige. Men övriga EU-länder har tillämpat reglerna på olika sätt med skilda tolkningar.