Efter avstämningen för 2024 visade det sig att var tredje bostadsbidragstagare fått för mycket utbetalt och därmed blev återbetalningsskyldig, detta på grund av att de haft en högre årsinkomst än den som legat till grund för det utbetalda bostadsbidraget.

Regeringen lägger nu fram en proposition med förslag som ska minska felaktiga utbetalningar och återkrav.

[ Annons ]

– Att över en tredjedel av de som tar emot bostadsbidrag blir återbetalningsskyldiga är ett systemfel som främst drabbar ensamstående kvinnor. Med en månadsvis beräkning av bostadsbidraget väntas återkraven av bostadsbidrag minska med cirka 90 procent, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Idag beräknas det preliminära bostadsbidraget utifrån den enskildes uppskattade inkomst för ett kalenderår, det slutliga bostadsbidraget bestäms i efterhand när Skatteverket meddelat beslut om slutlig skatt.

Regeringen föreslår nu att bidraget i stället ska baseras på månadsvisa inkomstuppgifter. Genom reformen beräknas återkraven av bostadsbidrag minska med cirka 90 procent.

[ Annons ]

– Bostadsbidraget ska vara ett stöd som människor kan lita på och det ska vara lätt att göra rätt. I dag riskerar många att få återkrav i efterhand eftersom bidraget bygger på uppskattade årsinkomster. Genom att i stället basera bostadsbidraget på månadsvisa inkomster kan vi göra systemet mer träffsäkert och minska risken för både felaktiga utbetalningar och skuldsättning. Det gör vardagen mer förutsägbar för många barnfamiljer och särskilt ensamstående mammor, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2027.