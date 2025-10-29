Du hittar tidningen kostnadsfritt i vårt digitala arkiv.
”P-moms blir en käftsmäll”
Stockholmsmoderaten Dennis Wedin rasar mot Skatteverkets besked att momsbelägga parkeringshyra. Han vill nu att rikspolitiken agerar för en prövning av beslutet.
Moderaterna vill ersätta dagens hyresförhandling med Trygghetshyra
Moderaternas arbetsstämma avslutades i söndags. Med sig därifrån har de en ny hyresmodell, så kallade trygghetshyror.
Skyfallen dyra för försäkringsbolagen under 2024
Under 2024 betalade försäkringsbolagen ut mer än 1,1 miljarder kronor för natur- och väderrelaterade skador. Det är mindre än 2023 då naturskador kostade 1,6 miljarder. Tydlig trend är att kostnaderna ökar på grund av
Minska kontorsvakanserna genom att lära känna fastigheten
Starka krafter samverkar, vilket gör att vakansgraderna på kontor fortsatt stiger. Fastighetsbolagen bör därför lära känna sin fastighet och dess förutsättningar, menar Max Barclay, vd på Newsec.
Trygghet, tillväxt och robusthet – vår agenda i valet
När Sverige står inför stora utmaningar behövs stabila krafter som bygger långsiktigt. Fastighetsägare är en sådan kraft. Men för att kunna fortsätta ta det ansvaret krävs politiska beslut som gör verklig skillnad, skriver Anders Holmestig, vd, Fastighetsägarna.
Titaniabygge finansieras av Bostadskreditfonden
Titania får låna 975 miljoner kronor från Bostadskreditfonden för att finansiera projektet Huddinge station. Räntan är satt till Stibor plus 4,9 procent.
Så kan problem med snötyngda hustak undvikas
Redan denna vecka väntas snö i stora delar av Sverige. Kraftiga snöfall och isande vindar kan snabbt orsaka skador på byggnader – särskilt vid blötsnö. Därför är det klokt att planera och vidta förebyggande åtgärder.
Bastu, boule eller bilpool i stället för moms?
Den 1 april blir hyran av p-platser 25 procent dyrare. Men Mattias Goldmann riktar en uppmaning till landets fastighetsägare. I stället för att enbart räkna på momskostnader – se det som en chans att göra något roligare än att erbjuda grå p-platser.