Nytt nummer!

Staden förändras, men utvecklingen sker inte av sig själv. Den formas av medvetna beslut, modiga visioner och konkreta insatser från en mängd aktörer – inte minst fastighetsägare. I det här numret av Fastighetstidningen samlar vi röster från branschen för att fånga både möjligheter och utmaningar. Resultatet är, precis som städerna vi älskar, ett myller av idéer och tankar.

