Leverantörskedjan har blivit alltmer komplex, samtidigt som antalet arbetsplatsolyckor och fall av fusk ökar. Det menar Sara Jägermo, fastighets- och hållbarhetschef på Vacse och ordförande i arbetsgruppen bakom en ny vägledning framtagen av Fastighetsägarnas Hållbarhetsråd.

– Det finns i dag en stor mängd information i ämnet, men många fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, särskilt de mindre, saknar både tid och resurser för att ta till sig allt. Den här vägledningen förenklar och lyfter fram det viktigaste, säger hon.

Vägledningen innehåller både praktiska exempel och tips om digitala verktyg som ska underlätta bedömningen av leverantörer och samarbetspartners. Den beskriver även en tydlig process för hur fastighetsbolag i sex steg kan arbeta mer strukturerat med policyer, riskanalyser, uppföljning och kommunikation.

– Man får stöd i att systematiskt ställa frågor som: Har du koll på det här? Om inte, bör du inte gå vidare. Det kan handla om allt från kollektivavtal till verklig huvudman, allt för att undvika att oseriösa aktörer får fotfäste, förklarar Sara Jägermo.

Under lång tid har vi förlitat oss på att våra uppförandekoder efterlevs. Men verkligheten visar att det inte alltid sker. [ Annons ]

Nyligen stämde fackförbundet Byggnads det litauiska ställningsbolaget Global Scaffolders UAB på totalt 107,8 miljoner kronor. Anledningen, menar Byggnads, är att företaget medvetet brutit mot kollektivavtal och systematiskt lurat sina anställda på löner och ersättningar. Enligt Sara Jägermo visar detta tydligt varför den här typen av vägledning är viktig.

– Under lång tid har vi förlitat oss på att våra uppförandekoder efterlevs. Men verkligheten visar att det inte alltid sker. Därför är det viktigt att vi som beställare tar tillbaka kontrollen. Att facket i det här fallet agerar är värdefullt, men det befriar oss inte från ansvaret att själva ha koll, säger hon.

I vägledningen ingår också framgångsrika exempel från fastighetsbolag som redan arbetar aktivt med frågan, däribland Vacse.

– Vi är knappt 20 anställda, men det hindrar oss inte från att bedriva ett strukturerat due diligence-arbete. Vår modell bygger på enkla och tydliga rutiner som hela organisationen kan följa. Bland annat har vi en leverantörsportal där alla avtalade leverantörer granskas, och där riskbranscher, som till exempel städ, flaggas för särskild kontroll, säger Sara Jägermo.