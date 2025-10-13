En hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för hushåll som annars inte skulle få ett förstahandskontrakt, på grund av till exempel osäker inkomst eller betalningsanmärkningar. För den hyresvärd som tvekar innebär det en viss trygghet, då kommunen garanterar under en begränsad tid, ofta sex månader. Detta är en modell som redan används i flera kommuner.

Förslaget att göra hyresgarantier riktade mot bostadslösa barnfamiljer obligatoriskt fanns med i Karolina Skogs bostadssociala utredning. Det fanns med i en promemoria som var ute på remiss. Men det var borta när regeringen presenterade andra bostadssociala reformer i höstas. Bostadsminister Andreas Carlson (KD) hänvisade då till att kommunerna redan kan använda detta verktyg.

[ Annons ]

– Ett system med hyresgarantier finns sedan tidigare på plats. Regeringen har valt att bibehålla det system som finns i dag där alla grupper har möjlighet att efterfråga hyresgaranti i de kommuner som erbjuder det, sade Andreas Carlson då.

Men han meddelade samtidigt att man hade för avsikt att bereda saken vidare i Regeringskansliet.

Det har man nu alltså gjort. Från regeringens sida meddelas det dock sparsamt ihop med andra förslag inom politikområdet. Men medel fanns redan avsatta i budgetpropositionen för 2026. Det generella statsbidraget till kommunerna höjs med 34,5 miljoner kronor för att kunna finansiera reformen.

[ Annons ]

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige, har tidigare varit kritisk mot att hyresgarantin begränsades till enbart barnfamiljer. Behovet är större än så.

– Det var klokt att inte gå vidare med det just som förslaget var utformat. Det finns dock skäl att återkomma för att förbättra hyresgarantin som den ser ut i dag, kommenterade Martin Lindvall när regeringen valde att inte genomföra förslaget för ett år sedan.

Även Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder anser att en bredare utformning vore att föredra. Men välkomnar ändå regeringens besked.

– Det här är ett bra verktyg som används alldeles för lite. Att regeringen nu vill göra det obligatoriskt är ett steg i rätt riktning. Men det finns många fler som behöver samma chans – unga med osäkra anställningar, skuldsatta och andra grupper som hamnar mellan stolarna på bostadsmarknaden. En hyresgaranti kan ge tillfällig trygghet, men det förändrar inte att bostadsbristen är akut, säger Marie Linder.