Med äldre befolkning får vi förstås även äldre företagare som håller sig kvar i sina egna bolag istället för att avyttra eller generationsväxla. Det kan vara bra för personer som vill hålla sig aktiva långt upp i åren, men det kan också skapa bekymmer längre fram.

– Driver man ett företag ska man tänka på vad som kommer att hända när man behöver plötsligt behöver lämna det, om det är av sjukdom eller mer ordnat, säger Patrick Krassén, policychef och skattepolitisk expert hos Företagarna.

I rapporten Företagarfacklan från Företagarna konstateras att andelen företagsledare som är 55 år eller äldre har ökat till från 40 procent 2023 till 42,4 procent 2025. Cirka 15 procent av företagsledarna är äldre än 65 år. Det rör företag med omsättning under en miljard.

Branscher med äldsta ägarna är inte helt oväntat jord- och skogsbruk där 22 procent är över 65 år. Branscher med minst ”gamlingar” är data, 7 procent, och hår och skönhetsvård 4 procent.

Inom Fastighetsverksamhet är 17 procent över 65 år vilket tyder på en viss föryngring. När en liknanden mätning gjordes 2017 var nästan en fjärdedel, eller 23 procent, av företagsledarna inom fastighetsbranschen är 65 år eller äldre.

Skäl som Företagarna pekar på till att försäljning inte sker är ofta att företagsledaren står för kompetensen. Andra skäl är svårigheter att värdera företaget och att ingen extern köpare finns.

Även skatteeffekter vid försäljning/ överlåtelse nämns som skäl. Fastighetstidningen har i en serie artiklar tagit upp generationsskiften. Det framkommer då att en generationsväxling i regel är en tämligen odramatisk förflyttning av aktier när det rör sig om stora bolag. Men i enskilda bolag är det mer komplext både socialt och ekonomiskt.

En stor majoritet av de 13 000 fastighetsägarna som är medlemmar i Fastighetsägaren bedriver sin rörelse i enskild firma. Fastigheter som ägts i många generationer i en enskild firma. I stora bolag är ofta fastigheter paketerade och istället för att sälja fastigheten som en fysisk tillgång, säljer man aktierna i bolaget. Samma möjlighet finns inte för enskilda näringsidkare.

Nya 3:12-regler trädde i kraft 1 januari 2026 och karenstiden är kortad från fem hela beskattningsår till fyra hela beskattningsår. Det innebär alltså att en ägare inte får vara verksam under fyra år för att kunna sälja sina andelar till 25 procents kapitalskatt. En klart mer gynnsam beskattning än att sälja enskild firma där vinstskatten kan landa på mellan 45–55 procent.

Men Företagarna ser gärna att karenstiden minskar till ett eller två år.

– Många äldre företagsledare sparar för pensionen i bolaget istället för att ta ut lön. Som reglerna är får du inte använda kapitalet under karenstiden vilket gör att investeringar uteblir under tiden, säger Patrick Krassén.

Skälet till att lagstiftarna är tveksamma till kortare karenstid är att man då öppnar upp för att ägare skatteplanerar än mer, och kliver in och ut ur bolagen i högre utsträckning än idag.