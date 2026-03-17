Under februari månad varslades 431 personer inom byggindustrin, vilket är en minskning med 68 procent jämfört med samma period förra året.

Även om småföretag fortfarande har det tufft så börjar arbetsmarknaden se bättre ut, det menar Johan Deremar, nationalekonom och prognosansvarig på Byggföretagen.

Arbetslösheten har legat på i genomsnitt 6 500 personer under det senaste kvartalet. Jämfört med februari i fjol har antalet arbetslösa byggnadsarbetare sjunkit med drygt 1 800 personer.

– Med sjunkande varsel- och arbetslöshetstal, och fler nyanmälda lediga jobb, är det tydligt att byggarbetsmarknaden ljusnar allt mer under våren, säger Johan Deremar.

Antalet konkurser inom byggindustrin ökade dock med en procent under februari månad och uppgick till totalt 182. Ett större byggbolag som gick i konkurs, övriga 181 bolag var företag med färre än 20 anställda.