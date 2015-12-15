Tidöpartiernas budgetförhandlingar är i full gång. Den 20 september ska budgetpropositionen lämnas över till riksdagen. Från flera håll, inte minst från Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, hörs krav att det bör skapas utrymme för ett bredare reformerat bostadsbidrag.

Som enskild fråga finns det också en relativt bred majoritet i riksdagen bakom ett breddat och förstorat bostadsbidrag. Inom Tidösamarbetet har Kristdemokraterna tydligt tagit ställning för en reform. Intervjuad i Fastighetstidningen öppnade också Liberalernas bostadspolitiske talesperson Patrik Karlson för att diskutera frågan. Men från Moderaterna har det varit kalla handen.

Regeringen har lyft fram bidragstak som en lösning på Sveriges rekordhöga arbetslöshet. Och i dessa beräkningar ingår bostadsbidraget.

[ Annons ]

Men nu kommer ett utspel från Arena Idés chefsekonom Elinor Odeberg där hon menar att finansminister Elisabeth Svantesson (M) förvanskar beräkningarna som ligger till grund för ett bidragstak. Enligt Elinor Odeberg används en liten hypotetisk grupp som slagträ för att försämra för majoriteten av landets barnfamiljer.

– Tittar man närmare på de siffror som ligger till grund för de antaganden som görs, så är det typfall som används, inte faktiskt data. Och det är en väldigt ohederlig argumentation, säger Elinor Odeberg.

– Det blir rent absurda och hypotetiska antaganden, eftersom exempel som dessa knappast existerar i verkligheten, säger Elinor Odeberg.

Då kommer ju bostadsbidraget och spela en ännu mer central roll.

– Man ska ju också aktivt söka jobb för att få bidrag. Så det är en annan felaktighet när Svantesson säger att det saknas incitament att arbeta om man får försörjningsstöd.

I mars sa äldre- och socialförsäkringsministern Anna Tenje (M) till Fastighetstidningen att bostadsbidrag minskar incitament till arbete.

– Det håller jag inte alls med om eftersom det bostadsbidraget ju är en reflektion av boendekostnaderna. Vissa marginaleffekter kan väl möjligen förekomma, men jag skulle inte säga att de är särskilt betydande. Och vill man komma till rätta med det borde man väl snarare ha ett bostadsbidrag som inte trappas av på samma abrupta sätt utifrån inkomst som idag, resonerar Elinor Odeberg.

Arena Idés chefsekonom tycker också att bostadsbidraget måste ses i ett perspektiv av att finansministerns parti argumenterar för större inslag av marknad i hyressättningen.

– Om det ska vara möjligt och hushåll med lägre inkomster ska kunna efterfråga bostäder, ja då kommer ju bostadsbidraget och spela en ännu mer central roll. Annars kommer det att får negativ påverkan på bostadsbyggandet.