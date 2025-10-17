Stockholm går vidare med planerna på att införa miljözon klass 3 i delar av city. Syftet är att förbättra luftkvaliteten för alla som vistas i området, något som stadens egna mätningar visar är nödvändigt. Enligt dessa överskrids WHO:s gränsvärden för luftföroreningar vid samtliga provpunkter i zonen.

Nu har Kammarrätten valt att neka prövningstillstånd till de aktörer som överklagat beslutet, vilket innebär att stadens plan fått klartecken även i den instansen. Det betyder att Stockholms miljözon nu har passerat Förvaltningsrätten, Kammarrätten och EU-kommissionen.

– Vi har pekat ut en plats där tiotusentals stockholmare varje dag påtvingas föroreningar som förkortar deras liv. Det finns ingen tvekan om att vi har lagen på vår sida, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Det slutgiltiga beslutet ligger nu hos Transportstyrelsen, som väntas ta ställning till reformen under vintern. Om myndigheten ger klartecken kan Stockholms nya miljözon öppna redan till våren.

– Så snart vi får ja från Transportstyrelsen kommer vi att meddela ett startdatum för Sveriges första miljözon klass 3. Därefter ska vi lägga fram en plan för hur zonen ska utökas, säger Lars Strömgren (MP).