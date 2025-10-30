I en debattartikel i Altinget bemöter Einar Mattssons vd Stefan Ränk Sveriges Allmännyttas vd Cathrine Holgersson. I ett tidigare inlägg argumenterar Cathrine Holgersson för att dörren till Produktivitetskommissionens förslag om att gradvis införa marknadshyror bör stängas helt – något som Stefan Ränk starkt motsätter sig.



Han menar i stället att dagens hyresmarknad präglas av strukturella problem som hämmar både rörlighet och tillväxt, där lösningen är en friare hyressättning.

”I dag blir köer, bytesmarknader och svarthandel priset för en reglering som hindrar rörlighet. Ett system som skapar fler alternativ och ökad rörlighet stärker tryggheten”, skriver han.

Liksom andra pekar Stefan Ränk på Finland som ett föregångsland när det gäller att stegvis reformera hyresmarknaden. Ett första steg för Sverige, menar han, vore att genomföra den färdiga utredningen om fri hyressättning i nyproduktion. Samtidigt understryker han att arbetet inte bör stanna där.

”Som Produktivitetskommissionen föreslår behöver även det befintliga beståndet moderniseras, till exempel genom att låta hyresvärd och hyresgäst komma överens om hyran när en lägenhet blir ledig”, skriver han.