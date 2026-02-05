Kommissionen som tillsattes av nuvarande regering har haft i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att öka Sveriges produktivitet och tillväxt. I två betänkanden som överlämnades förra året har över 300 förslag presenterats. Däribland på bostadsområdet, som pekas ut som en nyckelfaktor för landets tillväxt. Nu har remissrundan avslutats.

Remissinstanserna är överlag positiva till kommissionens ambition att lyfta långsiktiga tillväxtfrågor. Samtidigt är mottagandet av förslagen om bostadsmarknaden blandade.

[ Annons ]

Flera kommuner kritiserar hur bostadsmarknaden beskrivs i betänkandena. En av de starkaste rösterna är Göteborgs Stad, som menar att kommissionen ger en förenklad bild av varför bostadsbyggandet går trögt. Särskilt ifrågasätter de förslaget om att se över det kommunala planmonopolet, och eventuellt flytta planbeslut från kommunen till staten eller regionen. Göteborg stad menar att detta kraftigt skulle underminera det lokala självstyret och minska invånarnas möjlighet att påverka stadsutvecklingen.

Göteborgs stad påpekar också att nya bostäder kräver infrastruktur och klimatanpassning, som kollektivtrafik, vägar, parker och skydd mot översvämningar. Om staten eller fastighetsägare ska ta över planeringen måste de även stå för kostnaderna, annars riskerar skattebetalarna att ta notan, anser de. Göteborg stad föreslår i stället större möjligheter att ta ut exploateringsbidrag från byggherrar för att finansiera dessa investeringar, något som de menar skulle kunna göra fler byggprojekt möjliga.

Ett par kommuner kritiserar även kommissionen för att ha ett alltför stort storstadsfokus. Däribland Flen kommun, som framhåller sjönära lägen som sin ”viktigaste hävstång för att locka ny befolkning”. Framåt vill de se ett uppluckrat strandskydd som ger större möjlighet att peka ut utvecklingsområden och därmed öka kommunens tillväxt.

Även bostadsbolaget MKB Fastighets har tidigare kritiserat kommissionen för att perspektivet är alltför Stockholmscentrerat. Bolaget pekar på Malmö, där de menar att nya bostäder har byggts med rimliga hyror inom nuvarande bruksvärdessystem, och att fri hyressättning därmed inte är nödvändig om befintliga verktyg används effektivt.

Samtidigt välkomnar näringslivs- och finansaktörer delar av kommissionens bostadsförslag. Svenskt Näringsliv betonar behovet av kortare och mer förutsägbara plan- och tillståndsprocesser. De stöder också förslagen om att ge staten, regionen eller fastighetsägare större inflytande över markanvändning och ser positivt på förslag om att reformera hyressättningsmodellen för att i större utsträckning basera den på efterfrågan. Likaså ser de positivt på fri hyressättning vid nyproduktion, men vill på sikt att modellen införs för alla hyresrätter.



Remissrundan avslutades 4 februari. Alla remissvar är dock ännu inte publicerade.