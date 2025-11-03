I en debattartikel i Dagens Industri skriver Rikard Ljunggren, vd för Fastighetsägarna GFR, att den svenska hyressättningsmodellen är föråldrad, ineffektiv och en kraftig inskränkning i äganderätten.

Han menar att förhandlingarna om hyrorna för 2026 har strandat eftersom Hyresgästföreningen vägrat diskutera rimliga hyresjusteringar, och att den nya lagen om skiljeförfarande i praktiken blivit ett hinder i stället för ett stöd.

Rikard Ljunggren skriver också att hyresvärdarna under inflationsåren har fungerat som ”ekonomiska krockkuddar.”

Fastighetsägarna har enligt debattören sett kraftigt ökade kostnader för energi, VA, underhåll och räntor, samtidigt som hyrorna inte hängt med. Sedan 2017 har driftnettot minskat med över en fjärdedel, och många mindre fastighetsägare har i dag negativa kassaflöden.

”För att återställa lönsamheten till 2017 års nivå krävs hyreshöjningar på upp till 40 procent”, skriver Rikard Ljunggren. Han varnar för att både underhåll och nyproduktion hotas om lönsamheten fortsätter att urholkas.

I väntan på en större reform efterlyser han förändringar i lagen om kollektiva hyresförhandlingar. Han anser att lagen bör reformeras så att: