I en debattartikel i Dagens Industri skriver Rikard Ljunggren, vd för Fastighetsägarna GFR, att den svenska hyressättningsmodellen är föråldrad, ineffektiv och en kraftig inskränkning i äganderätten.
Han menar att förhandlingarna om hyrorna för 2026 har strandat eftersom Hyresgästföreningen vägrat diskutera rimliga hyresjusteringar, och att den nya lagen om skiljeförfarande i praktiken blivit ett hinder i stället för ett stöd.
Rikard Ljunggren skriver också att hyresvärdarna under inflationsåren har fungerat som ”ekonomiska krockkuddar.”
Fastighetsägarna har enligt debattören sett kraftigt ökade kostnader för energi, VA, underhåll och räntor, samtidigt som hyrorna inte hängt med. Sedan 2017 har driftnettot minskat med över en fjärdedel, och många mindre fastighetsägare har i dag negativa kassaflöden.
”För att återställa lönsamheten till 2017 års nivå krävs hyreshöjningar på upp till 40 procent”, skriver Rikard Ljunggren. Han varnar för att både underhåll och nyproduktion hotas om lönsamheten fortsätter att urholkas.
I väntan på en större reform efterlyser han förändringar i lagen om kollektiva hyresförhandlingar. Han anser att lagen bör reformeras så att:
- Hyresvärdar ska få lagstadgad rätt att ensidigt hänskjuta förhandlingar till skiljeman utan att behöva särskilt avtal med HGF.
- Förhandlingstiden bör kortas till sex veckor för att undvika retroaktiva hyror.
- Handläggningen i hyresnämnden bör förenklas för att sänka kostnaderna och öka effektiviteten.
- Objektiva kriterier för årliga hyresjusteringar bör införas för att skapa mer transparens och förutsägbarhet.
- För att säkerställa rättvisa och konsekventa beslut bör motiverade beslut och ekonomisk expertis krävas i skiljeförfaranden.
- Enhetliga processregler för skiljeförfaranden bör införas för att säkerställa rättssäker prövning och tydlighet i besluten.