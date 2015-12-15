Sedan 2020 har folkbildningsprojektet Rikare trädgård delat ut utmärkelsen Årets rikare trädgård.

– En hel del miljövänliga alternativ är tyvärr dyrare och det är troligen en stor anledning till att omställningen går för långsamt i samhället idag. Men så är inte fallet när det gäller skötsel av grönytor. Genom att jobba med naturen, istället för mot den går det att spara både pengar och tid, samtidigt som naturen gynnas. Det är väldigt tydligt i bostadsrättsföreningen Linero, säger Erik Hansson, projektledare för Rikare trädgård.

Omställningen av området började med gräsytorna. De byttes ut från jobbintensiva och tork-känsliga gräsmattor till lättskötta ängar med fjärilar och humlor. Dessutom återanvänds alla restprodukter från skötseln. Höet från ängarna läggs i komposter som blir till jord för rabatterna i området och grenar från de hamlade pilarna återanvänds i staket för att skapa rum och avgränsningar.

Nu behöver det bara komma en lastbil om året för att hämta trädgårdsavfall. Snart kan bostadsföreningen troligen klara sig helt utan den utgiften.

Peter Schultz, ordförande i Linero bostadsrättsförening, förklarar att det är en långsiktig satsning från deras sida, han ser enbart fördelar även på längre sikt.

– Vi hoppas att vi ska fortsätta ha en rik mångfald, att alla boende tycker om det och att det inte ska vara mer skötsel än tidigare utan snarare betydligt mindre. Det här ger även ekonomiska fördelar, säger Peter Schultz.

Rikare trädgårds tips till de som vill ställa om: