I över 20 år har hyran av parkeringsplats ansetts underordnad hyran av bostad eller lokal, bara de är på rimligt avstånd från varann. Därmed är också p-platsen momsbefriad, på samma sätt som man förstås inte betalar moms på hyran. Men nu har Skatteverket tänkt om och det blir full moms av absolut högsta sort från 1 april 2026. Och nej, det är inget aprilskämt – utan en fantastisk möjlighet att ställa om.

Räkna med ett snabbare skifte nu, där de som hade någon enstaka p-plats öve kan få tomt, de som hade lång kö för p-platser kan få vakanser och alla får räkna med en prispress man inte är van vid [ Annons ]

Argumentet? Att hyra p-plats är en egen aktivitet, som var och en kan välja eller avstå ifrån, frikopplat från att hyra bostad eller lokal. En och annan är skeptisk, någon kommer att överklaga men Skatteverket är trygga i sin ändrade bedömning. Att 2025 göra en annan bedömning än 2004 är logiskt för nu har vi Teams-möten, distansarbete, bildelning…

Den trötta fastighetsägaren, hyresvärden eller bostadsrättsföreningen lägger på 25 procent moms på månadsavin för p-platsen, förbereder sig för att börja betala moms till staten och hoppas på det bästa. Den mer ambitiöse tänker tillbaks på vad det var man egentligen ville med fastigheterna. Knappast var det att hantera en massa p-platser. Det är trist, grått, uppfyller kanske ett behov men gör ingen glad, och imponerar inte. Man hade velat något annat, men verkligheten kom emellan. Och så plötsligt ändras verkligheten.

För med 25 procent dyrare p-platser kommer många att avstå, att tänka att nu är måttet rågat. De senaste fem åren har parkeringshyran i snitt fördubblats, samtidigt som det blivit allt lättare att få ihop vardagen utan egen bil. Så länge allt rullar på ungefär som vanligt så… rullar allt på ungefär som vanligt. Men plötsligt förändrade förutsättningar ger plötsligt förändrade beteenden. Räkna med ett snabbt skifte nu, där de som hade någon enstaka p-plats över kan få tomt, de som hade lång kö för p-platser kan få vakanser och alla får räkna med en prispress man inte är van vid.

Vilket gyllene läge att släppa loss kreativiteten! Gå tillbaks till årsmötena och motionerna som avslagits om hur det skulle bli trevligare att bo i föreningen. Återvänd till dina egna förhoppningar och önskemål. Fråga en mäklare vad som skulle öka värdet på fastigheten, klura på vad som kan ge nya intäkter när p-hyran sviktar.

Att hyra ut p-platser till bil- och cykelpooler är en lågt hängande frukt, och kopplingen till 25 procent dyrare p-platser är uppenbar – efterfrågan på delad mobilitet stiger när efterfrågan på dygnsförvaring av egen bil minskar. Men den lågt hängande frukten kommer alla andra också att försöka plocka – vad finns högre upp i trädet, närmare solens strålar?

Mer förråd så att de boende får ha sina kära ägodelar nära i stället för i en lagerlokal i industriområdet? Det där hobbyrummet alla vill ha men det inte funnits plats för? Eller festlokalen som man ändå vill ha mörk och utan insyn? Kanske en bastu, som är perfekt att ha långt ner i huset eftersom värme som bekant stiger. Pingisrum för att hjälpa nästa Truls på traven? Kanske boulebanor, perfekt för en åldrande befolkning och redan poppis för nedlagda p-platser i våra storstäder. En hopplös källare i Lund har blivit till högt älskad flipperhall, kan de så kan vi!

Är dubbel vinst inte nog? Välj något med tydlig klimatnytta, så kan du få statlig delfinansiering dessutom

Det är dubbelvinst för såna förslag nu. Det gör överblivna p-platser till något attraktivt och inkomstbringande. Och det ger momsutgifter som kan kvittas mot momsintäkter; så länge man bara renoverar, målar och städar p-platserna får man tåla att nästan all denna moms ska vidare till Farbror Staten men med smarta utgifter slipper man det. Den som sätter upp någon enskild laddare för en hyresgäst som insisterar på sin rätt att ladda kan knappast kvitta momsen, men den som ser laddning som det nya självklara i garaget och installerar det på alla platser har nu fått 25procents rabatt. Så är det med allt på Kreativa Listan – 25 procents rabatt, när du slipper betala in motsvarande moms.

Är dubbel vinst inte nog? Välj något med tydlig klimatnytta, så kan du få statlig delfinansiering dessutom. Tredubbel vinst eller inget alls – valet är ditt och tillfället är nu. Jag hoppas på boulebana.

Mattias Goldmann

vd 2030 Sekreteriatet