I takt med att fler bostäder byggs nära vatten och fler fågelarter anpassar sig till stadsmiljön ökar närheten mellan människor och fåglar, djur som kan ställa till det för fastighetsägare. De kan sprida smitta, deras spillning kan skada fasader, tak och balkonger, och bon kan täppa igen hängrännor.

Under häckningsperioden försvarar vissa arter även sina boplatser, vilket för boende kan innebära höga läten, obehag och andra praktiska problem.

– Störande fåglar har blivit ett växande problem i Sverige, samtidigt som de även är ett uppskattat inslag i stadsmiljön. När fåglar väl har börjat häcka är möjligheterna att agera mycket begränsade, därför behöver fastighetsägare förebygga i tid, säger Magnus Rosenholm, skadedjursexpert på Anticimex.

Anticimex har även sett att efterfrågan på rådgivning och förebyggande insatser har ökat. Under 2025 genomfördes 5 446 fågelinsatser, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2024, och den högsta nivån hittills.

Särskilt tydlig är uppgången när det gäller solpaneler, där duvor gärna bygger bo under panelerna. Utrymmet mellan panel och tak ger skydd och värme, vilket gör det till en attraktiv boplats året runt.

– För att människor och fåglar ska fungera bättre tillsammans i städerna krävs ofta relativt enkla förebyggande åtgärder som gör stor skillnad. Det handlar om att försvåra bobyggande och minska tillgången på föda som lockar fåglarna, säger Magnus Rosenholm.

Så fågelsäkrar du fastigheten:

Se över fastigheten innan häckningssäsongen. Gå igenom fastigheten och åtgärda platser där fåglar tidigare har häckat innan den 1 april.

Försvåra bobyggande. Täck skrymslen och utsatta ytor där fåglar gärna uppehåller sig eller bygger bo, till exempel under takutsprång, på balkonger och solpaneler. Använd exempelvis nät eller piggar.

Skydda tak och fasader. Montera vajrar, linor eller lutande ytor för att förhindra att fåglar landar.

Håll byggnaden ren. Rensa hängrännor och ytor från spillning och bomaterial för att minska risken för skador och smittspridning. Använd skyddsutrustning eller ta professionell hjälp vid sanering.

Minska tillgången på mat. Mata inte fåglar i anslutning till byggnaden. Säkerställ en fungerande sophantering och att avfallskärl är ordentligt förslutna.

Använd skrämselmetoder vid behov. Vid mer omfattande problem kan moderna fågelskrämmor avskräcka fåglar med ljus eller ljud, utan att skada dem.