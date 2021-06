Nya möten på central ö

Installationen Utomhusverket på ArkDes i Stockholm i sommar är tänkt både som en hyllning till det offentliga rummet och en experimentverkstad.

Bakom står Rotterdambaserade Studio Ossidiana, grundad av Alessandra Covini och Giovanni Bellotti, som sedan 2015 skapat liknande scener på andra håll i världen. Från den 4 juni bjuds besökarna in för att tillsammans (åter)skapa ett offentligt rum, efter den långa tid vi har tvingats hålla oss borta från att mötas. Här ska det bli olika typer av aktiviteter, allt från poesiläsning till yogaklasser. Men det viktigaste värdet tillförs av besökarna själva.

Utställningskurator James Taylor-Foster menar att offentliga platser är något som ofta ignoreras i Sverige. Med Utomhusverket vill han och ArkDes få oss att tänka om och tänka nytt. Utomhusverket är resultatet när arkitekter och designers får fritt spelrum för sin fantasi.

[ Annons ]

– Det här är ett experiment. Vi kommer bara, let it be, och se vad folk gör med det, säger James Taylor-Foster.