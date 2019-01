Terje Björsell är ny vd på We are Tomorrow, som är moderbolaget till projektutvecklaren I am Home samt byggnadsentreprenören Sizes Works. Han var tidigare vice vd för samma bolag. Annons: Annons: Annons:



Innan Terje anslöt till We are Tomorrow var han bland annat varit på fondchef hos projektutvecklaren Niam. I sin roll som vice vd på We are Tomorroe har han varit djupt engagerad i dottebolagens expansion.

– Jag ser framemot att bidra till framtidens städer där den moderna människans olika behov och livsglädje står i centrum och där vi är en viktig aktör för att skapa fler hållbara bostäder. Vår idé att hus ska tillverkas snarare än byggas kommer att i grunden förändra hur framtidens bostadsmiljöer och stadsrum växer fram. I am Homes innovativa och kostnadseffektiva projektutvecklingsmodell och Sizes unika industriella process för hustillverkning är exempel på hur vi gör detta möjligt i praktiken, säger Terje Björsell.

Terje tillträdde som VD under januari 2019.