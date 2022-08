Ny solpark ger el till nöjesfält

Våren 2023 kommer en stor solpark stå klar utanför Nyköping. Parken ska förse bland annat Gröna Lund och Kolmården med solenergi.

Den nya solparken, som kommer att producera omkring 20 miljoner kWh per år, blir ytterligare ett bidrag till den svenska energiomställningen. Svea Solar bygger, äger och förvaltar parken, medan Parks and Resorts genom Bixia köper elen som produceras under 10 år framöver.

Solparken I Nyköping kommer att byggas redan i september och vara i drift under våren 2023, och solenergin från parken ska göra att Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland drivs med solenergi under sommarsäsongerna.

– Nu när Parks & Resorts väljer att köpa el från solenergi blir det verkligen något många kan glädjas över. De är en spännande och publik aktör med höga klimatambitioner och cirka tre miljoner besökare varje år. Affären ger en attraktiv och trygg prissäkring över 10 år samtidigt som den bidrar till utbyggnaden av förnybar energi i södra Sverige. Det är något alla parter i affären kan glädjas åt, och givetvis alla besökare på anläggningarna inom Parks & Resorts, säger Marcus Annell, ansvarig för finansiell handel på Bixia, i en kommentar.

Avtalet, som sträcker sig över 10 år, kommer att hjälpa nöjesparkskoncernen att minska miljöpåverkan ytterligare samtidigt som de sänker sina elkostnader och skyddas mot plötsliga prishöjningar i elmarknaden under avtalstiden.

– Solparken byggs i ett av de två elområden som har som allra högst efterfrågan, där priserna är som högst. Sol kan byggas ut snabbt och med parken får vi skala på solenergin, det är precis vad som behövs idag, kommenterar Pieter Godderis, chef för solparker på Svea Solar.