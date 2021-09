Nu öppnar e-tjänsten för hyreshustaxeringen

Det börjar bli dags för fastighetstaxeringen 2022. Skatteverket rekommenderar den digitala tjänsten för hyreshustaxeringen, med bland annat möjlighet att chatta direkt med en handläggare för vägledning.

E-tjänsten för hyreshustaxeringen öppnar i dag den 13 september. För de som saknar digital brevlåda skickas deklarationen skickas ut på papper från 20 september till den 1 oktober. Den som har en e-legitimation kan redan i dag logga in i e-tjänsten Fastighetsdeklaration, hyreshus och deklarera sitt hyreshus. Övriga fastigheter måste deklareras på papper.

– Det viktigaste att tänka på som ägare till en hyreshusfastighet är att lämna uppgift om årshyra. På skatteverket.se kan du få hjälp med att räkna fram dina hyresintäkter, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Det går att utse ett ombud för enbart fastighetstaxeringen, vilket kan underlätta för de fastighetsägare som kan göra bokföringen själva medan ombudet enbart har fastighetsdeklarationen som sitt ansvar.

– När du loggar in i e-tjänsten kan du chatta direkt med en fastighetshandläggare. Där kan du få hjälp och svar på dina frågor om vad som gäller för just dig. Det finns flera fördelar med att deklarera digitalt. Det är lättare att göra rätt direkt, alla obligatoriska uppgifter kommer med och du får också en kvittens på alla uppgifter du skickar in, säger Malin Kvist, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Taxeringsvärdet grundas på försäljningar under åren 2018–2020 och ska spegla 75 procent av marknadsvärdet. Rätt taxeringsvärde är viktigt för att fastighetsskatten eller fastighetsavgiften ska bli rätt. Taxeringsvärdena för bostadsdominerade hyreshus beräknas öka med i genomsnitt 19 procent.

– Om du känner att du är i behov av mer vägledning kan du titta på vårt inspelade webbseminarium som finns på vår webbplats. Där finns det praktisk information om hur du deklarerar, säger Jerker Wesslén.

Sista dagen att deklarera eller ändra förslag till nytt taxeringsvärde för fastighetstaxeringen 2022 är den 1 november 2021.

Här finns mer information, samt ett seminarium som ger inblick i fastighetstaxeringen.