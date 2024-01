Nu kommer den goda hussvampen

Att få in svamp i huset är varje fastighetsägares mardröm. Men kanske att vi i framtiden kommer bo i hus byggda av just svamp.

Det har varit ett bra svampår. Och det inte bara i skogen. Många satt klistrade framför HBO:s The last of us där mänskligheten drabbas av en zombieapokalyps orsakad av svampen cordyceps, Ophiocordyceps Unilateralis. Och mycel, mykorrhiza och psilocybin har fortsatt att bre ut sig i böcker och tv-dokumentärer.

På Nobel Prize Museum visades nyligen utställningen Fungi – svampar i konst och vetenskap. Där tog man ett brett grepp om svamparnas till stor del ännu okända värld. Trots att svamp finns överallt så utgör de ett parallellt universum där ungefär 95 procent av alla svampar fortfarande är oupptäckta.

Forskning pågår på många håll om vad de kan användas till. På Nobel Prize Museum visades olika exempel på hur svamp kan spela en stor roll när efterfrågan på cirkulära byggmaterial växer.

Mae-ling Lokko är utbildad arkitekt och forskar bland annat om hållbarhet inom design. Hennes företag Willow Technologies är baserat i Ghana där jordbrukets restprodukter blir ny råvara. Med hjälp av mycel omvandlas jordbruksavfall till nytt miljövänligt och billigt material som gjuts i formar till byggpaneler.

Fungi – svampar i konst och vetenskap på Nobel Prize Museum. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Karl-Johan Cottman, som var utställningens kurator, ville belysa hur svamp är så mycket mer än det som poppar upp ur jorden.

Han konstaterar att svampens mer negativa egenskaper ofta fått störst fokus.

– Mykologin har visserligen varit ett forskningsfält sedan länge, men ofta i en undanskymd roll. Biologin har varit flora och fauna, medan fungi mer varit något entusiaster sysslat med vid sidan om.

Men inte minst tack vare ny DNA-teknik börjar mer och mer av denna dolda värld få kommersiella tillämpningar.

Maurizio Montaltis grundade den tvärvetenskapliga studion Officina Corpuscoli 2010 för att utforska sätt att skapa nya material med hjälp av svampmycel. Hans företag Mogus har kommit i gång med industriell produktion av till exempel akustikpaneler och golvplattor baserade på avfalls- eller restprodukter.