Nu går butiken live

Liveshopping har slagit igenom stort inom detaljhandeln i Kina. Nu satsar allt fler svenska varumärken på att driva sin försäljning och marknadsföra sig via livesändningar.

Drottninggatan, Stockholm, torsdag kväll.

[ Annons ]

Är vi live? Vi är live!

I en sekelskiftesbyggnad i klädkedjan Lindex showroom i centrala Stockholm befinner sig konstnären Carolina Gynning och fotografen och influencern Angelica Svanström. De böjer sig fram för att blicka in i kameran; en vanlig mobiltelefon som står uppställd på ett stativ. Carolina Gynning slår ihop händerna och spricker samtidigt upp i ett leende, ”Välkomna till Lindex liveshopping!”

Livevideoshopping, eller bara liveshopping som det också kallas, är ett fenomen som startade i Kina och tog ordentlig fart under 2016 då fler började med videoformat i sociala medier. Spridningen av sars-epidemin under tidigt 2000-tal gav en rejäl boom till landets e-handel. Enligt en rapport från marknadsundersökningsföretaget spås Kina bli det första landet i historien där mer än hälften av detaljhandeln kommer att ske digitalt år 2021. Här utgör liveshopping en betydande del av e-handeln.

– Var femte produkt som säljs via e-handeln i Kina idag sker genom livevideoshopping. Bara att få en liten del av den kommande utvecklingen i Norden skulle göra att det är stora siffror vi pratar om, säger Annelie Gullström, som i skrivande stund är affärsutvecklingschef på AMF Fastigheter. Hon har nyligen rekryterats till den svenska videotjänsten Bambuser, världsledande inom lives-hopping i Sverige.

Susanna Antonini, ansvarig för PR och influencer marketing på Lindex. Foto: Erik Cronberg

I den provisoriska studion på Drottninggatan är Carolina Gynning och Angelica Svanström mitt uppe i en liveshopping-sändning. Här hänger barnkläder och gravidkläder noggrant uppradade på klädstänger i en specifik ordning som bestämts in i minsta detalj. Gynning och Svanström, två influencers med stora följarskaror i sociala medier ska tilläggas, är båda gravida och med samma beräknade förlossningsdatum. De är här för att tipsa om klädkedjans sortiment för gravida kvinnor och ge tips i sändningen som många av tittarna följer direkt i telefonen.

Programledarna svarar på frågor och uppmärksammar flera av tittarna i chatten. Det är vänskapligt, gemytligt och på skärmen flödar små röda hjärtan som skickas direkt från tittarna in i sändningen. Dålig stämning hör inte hemma här, och man dras snabbt med i den något befriande känslan.

Jag ser bara att det här kommer fortsätta, även långt efter pandemin.

Klädkedjan Lindex var tidigt ute med att testa liveshopping. För Susanna Antonini, ansvarig för PR och influencer marketing, har det varit ett sätt att hitta nya kontaktmöjligheter med kunderna och skapa fler affärer i en tid då de fysiska handelsplatserna haft det allt tuffare under coronapandemin.

– En liveshopping kan inte riktigt kompensera ifall nästan 400 butiker är i lockdown, men vi ser det framförallt som en kanal för att ge inspiration och komma närmre kunden. Jag ser bara att det här kommer fortsätta, även långt efter pandemin. Det är ett värdefullt sätt för oss att interagera och få kundfeedback på ett lite annorlunda sätt, säger Susanna Antonini.

Coronapandemin har tvingat detaljhandeln att hitta nya kreativa lösningar för att upprätthålla relationen till kunderna i en tid då många inte vill eller kan röra sig i handelsstråken. Under 2020 tog e-handeln i Sverige ett historiskt språng och ökade med hela 40 procent, från vad man tidigare ansåg redan varit höga nivåer. Nya kundgrupper har drivits in i digitaliseringen och börjat handla på nätet, vilket gynnat en del aktörer medan andra haft det betydligt tuffare.

Ljuset testas samtidigt som Carolina Gynning repeterar några viktiga hållpunkter innan det är dags att ”gå live”. Foto: Erik Cronberg

Som fastighetsägare kan utvecklingen verka skrämmande. Butiker riskerar att stänga igen när den fysiska handeln backar i omsättning och färre besöker våra handelsplatser och gallerier. Men är den rusande e-handeln ett hot mot den fysiska handeln? Inte nödvändigtvis, menar AMF Fastigheters marknads- och kommunikationschef, Anna Thelander. Hon anser att handelns utveckling visserligen är mer komplex och mindre förutsägbar än tidigare, men menar också att den fysiska handeln kommer vara fortsatt viktig för att möta nya beteendemönster. Samtidigt ser hon stora möjligheter att arbeta med platsmarknadsföring och att driva besökare till den fysiska handeln bland annat genom liveshopping och digitala events.

– Vi som fastighetsägare är nyfikna på samspelet mellan ”online och offline” där den fysiska handeln och e-handeln kan stärka varandra. Vi försöker hela tiden hitta nya sätt att skapa värde för våra hyresgäster. Där är det viktigt att komma ihåg att det inte är ”antingen eller”, det är inte antingen fysisk handel eller e-handel, säger Anna Thelander.

Ni känner ingen rädsla att era hyresgäster som testar på liveshopping ska besluta sig för att minska ner antalet fysiska butiker och satsa helt på e-handel?

– Nej, vi tror att alla varumärken måste hitta sitt sätt att möta sina kunder på. Svaret kommer säkerligen att variera beroende på aktör, men vi ser ingen konkurrens mellan e-handel och fysisk handel eftersom vi konsumenter har olika behov. Vi har behov av att röra oss i gallerior, men köpresan kan lika gärna börja hemma i soffan. Däremot behöver vi hitta nya sätt för att brygga gapet mellan online och offline. Där har vi allt att vinna på att testa

oss fram.

Angelica Svanström, fotograf och influencer, och konstnären Carolina Gynning sätter sig tillrätta framför kameran och går igenom de sista detaljerna innan sändning med Emma Sundström, (tv) och Olivia Björklund (th). Snart är det dags att hälsa tittarna välkomna. Foto: Erik Cronberg

I slutet av 2020 ingick bolaget ett partnerskap med videotjänsten Bambuser för att skapa satsningen The Lobby Live. Som första fastighetsbolag i Sverige lanserade AMF Fastigheter livevideoshopping i Mood-gallerian i Stockholm, i syfte att länka samman fysisk och digital handel med ny teknik. Härifrån görs egna livesändningar med Mood-gallerian som avsändare, och bolaget erbjuder dessutom sina hyresgäster att arrangera egna liveshopping-sändningar i studion som byggts upp i handelsplatsen.

Idén uppstod efter att man tagit sig igenom det värsta läget i pandemin och börjat fundera på möjliga vägar framåt. Anna Thelander berättar:

– Vi hade faktiskt ett mini-hackaton som handlade just om vad vi kan göra för att skapa värde för våra hyresgäster under pandemin. Vi tittade särskilt på hur vi som fysisk handelsplats kan vara relevanta i en tid där besökare inte kan eller vill ta sig till våra butiker. Det var då idén om The Lobby Live föddes.

Jag är övertygad om att live-shopping är något som kommer få ett ännu större uppsving efter pandemin.

I utforskandet av liveshopping-trenden är det svårt att inte göra kopplingar till 90-talets TV-shop, där alla möjliga produkter krängdes i timslånga sändningar i mer eller mindre trovärdiga kontexter. Här handlade det såklart om linjär-tv, utan direkt interaktion med tittarna. Men Anna Thelander håller med om att det ändå finns en hel del likheter.

– Ja, det var ju något som faktiskt funkade, även om det hade lite dåligt rykte. Jag tror att det handlade mycket om det sociala, där man känner en sorts samhörighet med de här programledarna. Jag kan mycket väl tänka mig att de som körde det här på nätterna var den tidens influencers. Men skillnaden är såklart den direkta dialogen och interaktionen man kan ha med sina tittare idag, det är otroligt värdefullt för våra hyresgäster,

säger Anna Thelander.

Enligt Annelie Gullström har vi bara sett starten på en allt större utveckling inom liveshopping i Sverige.

– Min uppfattning är att vi rör oss på en ganska omogen marknad. Flera butiker och varumärken som vi har pratat med tycker att det här känns spännande och nytt. Men tajmingen just nu, med de utmaningar som varit med pandemin, gör att en del inte har mäktat med, vilket man ska ha stor respekt för. Jag är övertygad om att live-shopping är något som kommer få ett ännu större uppsving efter pandemin.

1. Abtronic-bältet – som trollar bort magfettet med hjälp av vibrationer medan du vilar i soffan. 2. Rejuve-nique-masken – när du både vill (el-)chocka ansiktet och din partner. 3. Neck magic air-cushion – när du har behov av att trycka ihop luftvägarna och göra halsen lite längre. 4. Facial Lift – dra isär mungiporna och ditt ansikte blir tio gånger mer attraktivt.

Det går snabbt i den här branschen. Samtidigt som reportaget skrevs stod det alltså klart att Annelie Gullström lämnar AMF Fastigheter efter fem år som affärsutvecklingschef och ansvarig för nya innovationer. I april tillträder hon sin nya tjänst på Bambuser, den svenska videotjänsten som bara under pandemiåret rusat 700 procent på börsen. Här ska hon leda ett nytt affärsområde som riktar in sig på fysisk handel och fastighetsindustrin. För det finns mycket att vinna på att koppla samman det digitala med den fysiska handeln, menar hon.

– I takt med att vi blir mer och mer digitala ställer det också fler krav på de fysiska butikerna. Då är det viktigt att inte se e-handeln som ett hot mot de fysiska butikerna. Konsumenterna är ju både online och offline och man har länge efterfrågat en sömlöshet mellan dem. Vi behöver börja brygga gapet däremellan och tajmingen för det är nu, säger Annelie Gullström.