Nu är måssäsongen här

Nu börjar häckningsperioden för måsarna, vilket kan ställa till med konflikter i stadsmiljöer.

Fiskmåsen häckar gärna i närheten av vatten men också i våra stadsmiljöer. Fiskmåsar kan upplevas mycket störande särskilt under häckningsperioden mellan maj och juni. Särskilt nu under häckningsperioden, som pågår in i juni, kan de upplevas mycket störande.

– Staden med hustak och parker är en perfekt miljö för måsarna att lägga sina ägg och föda upp sina ungar på. Förutom bra boplatser finns det gott om föda till ungarna. Bland annat är det gräsmattornas maskar som lockar. Det finns mer föda i staden än i det storskaliga jordbruket runt Örebro. För mig är måsar i staden ett tecken på god biologisk mångfald och att sommaren är här, men jag förstår att inte alla uppskattar måsar som genom dykanfall försvarar sina ungar, säger Lars Johansson, styrelseledamot i Närkes Ornitologiska Förening.

Problemen kan minska genom att begränsa tillgången av mat, inte slänga mat på marken, se till att sopkärl är stängda och att inte mata fåglar i olämpliga miljöer. Kommunen ansvarar för en fungerande renhållning, men fastighetsägaren har ansvaret om de behöver avhysas från en byggnad.

– Fåglarna och deras bon är fredade enligt jaktförordningen under häckningsperioden, men som fastighetsägare kan man ändå ha rätt att åtgärda detta om man har problem med fåglar på sin fastighet. Generellt måste vi ha en ganska stor acceptans för att fåglar är en naturlig del av staden, säger Markus Behr, enhetschef på miljökontoret i Örebro.

Han skickar med tre tips:

Vänd dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak.

Informera de boende om att all matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset, då det även lockar större fåglar.

Var noggrann med avfallshanteringen. Matrester drar till sig måsar och kajor, men även råttor och möss.

