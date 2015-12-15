Nycklar som försvinner. Portkoder som sprids utan kontroll. Felbokningar i tvättstugan som väcker irritation bland de boende. Du som förvaltare känner igen dig i att arbetsdagarna ibland kan kännas som en kriminalserie, där du gång på gång ska spåra ledtrådar och lösa mysterier för att hålla huset fungerande.

Du ska inte behöva agera kriminalare i din egen fastighet

Den tid du helst vill lägga på trygghet och utveckling äts i stället upp av felsökning och akuta problem. Samtidigt ökar kraven på moderna, säkra och digitala lösningar.

Men du ska inte behöva agera kriminalare i din egen fastighet.

Framtidssäker kontroll för hela fastigheten

Med Aptus från ASSA ABLOY får du en komplett, framtidssäkrad plattform som förenklar din arbetsdag. Behörigheter, porttelefoni, bokningar och passagekontroll samlas i ett och samma system.

All administration blir överskådlig och spårbar, så att du snabbt kan agera och visa tydliga underlag för styrelsen. Du får bättre kontroll och de boende får en tryggare miljö.

Systemet är byggt för att växa med dina behov, med möjlighet till central drift, kontinuerliga uppdateringar och professionell support. Du får inte bara en produkt utan en partner som hjälper dig framåt.

Få mer tid till det som räknas

När du låter systemet Aptus ta hand om passersystem, bokningar och porttelefonin, slipper du lägga timmar på att jaga dörrnycklar som försvunnit eller reda ut felbokningar i tvättstugan.

Du frigör tid för det som faktiskt utvecklar fastigheten och skapar värde, och inte bara brandsläckning och felsökning.

Nästa gång du märker att nyckeldramat tar över arbetsdagen, tänk på att det finns en lösning

Med en flexibel, skalbar helhetslösning som kan anpassas efter framtida behov, står du bättre rustad att möta nya krav och förväntningar.

Så nästa gång du märker att nyckeldramat tar över arbetsdagen, tänk på att det finns en lösning som gör att du slipper vara kriminalare.