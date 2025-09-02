På Västra Kajen i Karlshamn ligger industrihotellet Castellet Bruk, en röd tegelbyggnad på 20 000 kvadratmeter med femton hyresgäster. Flera arbetar med verksamhet som kräver ökad säkerhet, såsom biodieselproduktion, destilleri och livsmedel.

Tidigare skrevs tillstånd för heta arbeten på papper, vilket gjorde det svårt att ha kontroll. Sedan mars 2025 används Brandskyddsföreningens digitala verktyg Heta Arbeten® Premium. Där hanteras alla tillstånd, både av fastighetsägaren och hyresgästerna.

– Hanteringen går mycket snabbare och vi slipper frustration över långa väntetider. Verktyget sparar oss massor av tid, säger Lotta Lorentzen, ansvarig för kvalitet, miljö och arbetsmiljö på Castellet.

Bättre kontroll och uppdaterade regler

Målet är att alla hyresgäster ska skriva digitala tillstånd/jobba digitalt före årets slut. Då får Castellet full överblick över pågående arbeten och kan dra nytta av statistik som samlas in. Dessutom uppdateras verktyget löpande efter nya regler och lagar.

– Vi är bara fem anställda. Med PREMIUM slipper vi själva tolka regeländringar och får dessutom ett bra underlag i kontakten med försäkringsbolag samt förenklar vid en eventuell brandutredning, säger Lotta.

Effektivare hantering och högre säkerhet

Implementeringen har gått smidigt och hyresgästerna är positiva. Den digitala tillståndslistan gör att de bara behöver svara på relevanta frågor, vilket sparar tid och fungerar som en checklista. Den förenklar även hanteringen av brandlarm.

– Vi ser direkt vilken sektion som berörs av arbetet och kan, om det behövs stänga av larmet utan att springa runt i huset, förklarar Lotta.

En positiv bieffekt är att alla heta arbeten nu avslutas korrekt. Tidigare fick tillstånd ofta löpa ut utan avskrivning, men nu måste avslut dokumenteras.

– Det gör att vi har bättre överblick i realtid, säger hon.

Även hyresgästernas tillståndsgivare får stöd, eftersom tillstånd inte kan godkännas om säkerhetspunkter saknas. På så vis undviks onödiga diskussioner.

Lotta rekommenderar varmt verktyget även för mindre företag.

– Det anpassas efter storlek och är kanske ännu mer värdefullt för små organisationer med begränsade resurser. För oss har Heta Arbeten® PREMIUM blivit en ovärderlig hjälp som både höjer brandsäkerheten och effektiviserar vardagen, konstaterar hon.

Fakta/App Heta Arbeten

APP Heta Arbeten® är ett kostnadsfritt verktyg för dig som utför eller ger tillstånd för brandfarliga heta arbeten och har certifikat Heta Arbeten ® .

. Heta Arbeten® PREMIUM är ett unikt verktyg för digital tillståndshantering som riktar sig mot företag och organisationer. PREMIUM effektiviserar arbetet med tillståndshantering samtidigt som brandsäkerheten på arbetsplatsen stärks.

