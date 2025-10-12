– Vi tror på det här. Det kommer att leda till sundare och säkrare hus. Dessutom har vårt jobb faktiskt blivit roligare, säger verksamhetsansvarige bygglovsingenjören Magnus Ericsson.

I Växjö bestämde man sig helt sonika för att börja tillämpa kontrollsystemet från den 1 januari 2024. Förberedelserna och planeringen startade dock ett år innan dess. Medarbetarna på bygglovsenheten satte sig först in i Boverkets vägledning och tog till sig goda erfarenheter från pilotkommunen Lund.

Med samlade krafter

De utvecklade därpå sin information på Växjö kommuns webbplats, informerade byggherrar och entreprenörer ute i fält och arrangerade en informationsträff med samtliga kontrollansvariga konsulter. De skickade även ut konkreta exempel på bra kontrollplaner till de kontrollansvariga.

Det är bra om alla kommuner presenterar likalydande riktlinjer på nätet

Vidare samarbetade kommunen med andra kommuner inom nätverket Byggsamverkan Kronoberg samt med några andra närliggande kommuner där samma kontrollansvariga är verksamma.

– Det är bra om alla kommuner presenterar likalydande riktlinjer på nätet. Den 1 januari 2024 blev en formell nystart för vårt nya sätt att jobba med riskbedömning och kontrollplaner.

Viktigt tekniskt dokument

Magnus Ericsson poängterar att det handlar om en gemensam utvecklingsprocess. Man måste gå försiktigt fram och ställa rimliga krav. Vissa ärenden har fått ta lite längre tid eftersom fokus har legat på att få fram relevanta kravställningar. Tanken är att involvera alla berörda i ett byggprojekt för att göra en tidig riskbedömning som sedan leder till en kontrollplan med väl förankrade kontrollpunkter.

– Nu när kontrollplanen innehåller de kritiska riskmomenten för just det berörda projektet har den blivit ett centralt dokument för projektörer, entreprenörer och konsulter. Den är också det viktigaste dokumentet vid vår tekniska uppföljning, säger Magnus Ericsson.

Vi hoppas och tror att även byggherrar ska inse hur de kan dra nytta av det här

Höjer kvaliteten steg för steg

Magnus Ericsson är övertygad om att en korrekt tillämpning av kontrollsystemet kommer att ge resultat.

– Vi hoppas och tror att även byggherrarna ska inse hur de kan dra nytta av det här. Vi skapar goda förutsättningar för kvalitet i projekten och därmed för färre fel, brister och skador.

På bygglovsenheten märker man redan av bättre riskbedömningar. De resulterar i kontrollplaner med färre, men desto viktigare specifika kontrollpunkter – exempelvis om fukt, infästning eller brandskydd. Vi tar det stegvis, men vill att alla involverade ska upp ännu en nivå för att få ännu bättre kvalitet i projekten. Med en specifik kontrollplan kan man undvika fel och onödiga kostnader.

Växjös tips till kommuner som vill tillämpa kontrollsystemet

Studera pilotkommunernas implementeringsarbete

Samarbeta med närliggande kommuner i er region

Samkör informationen på kommunernas webbplatser

Informera innan ni kör skarpt och ta ett steg i taget

Skicka ut goda exempel på kontrollplaner till kontrollansvariga

