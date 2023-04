Med hjärtat i Tensta

Fastighetstidningens Erik Hörnkvist insåg att det kanske inte var bostadsministern som hade mest att säga i Tensta och åkte därför tillbaka.

Det finns ögonblick i det här jobbet när man borde gå åt andra hållet.

Ganska exakt hur just detta ögonblick tedde sig kan ta del av, eftersom yours truly fotobombade branschkollegan Fastighetsnytt, som sprang på samma bollar i Tensta. Det långa följet av politiker, branschföreträdare och hangarounds hade nått rundvandringens slutpunkt, när Tenstabon Sarah Bargadle krävde svar av bostadsministern hur bostadsbrist och trångboddhet i Järva skulle lösas. Hon motiverade med: ”För det är här jag har mitt hjärta.”

[ Annons ]

Jag vill nu verkligen inte förringa de insatser som Föreningen Fastighetsägare i Järvas förevisade – detta av det enkla skäl att de bevisligen gjort avgörande skillnad. Men trots allt, kanske det är den som med handen på hjärtat bedyrar omsorg om platsen man borde lyssna på.

Det gjorde jag inte, utan gick pliktskyldigt åt samma håll som bostadsminister Andreas Carlson för att ställa frågorna jag redan visste svaret på. I detta fall är det inte så mycket att raljera om. Visst kan det te sig udda att insistera på lagkrav för obligatorisk anslutning till BID-samarbete, när ett av de mest framgångsrika exemplen just förklarat en av framgångsfaktorerna som frivilligheten. Men nu råkar det vara inskrivet i Tidöavtalet att författningsstöd för ett obligatorium ska tas fram. Så även om Andreas Carlson personligen skulle vara övertygad om det motsatta, så har han knappast någon större lust att riskera regeringskris. Jimmie Åkesson har ju varit mycket tydlig med att det är att avtal som ska följas i detalj. Så då levererar man talepunkter där författningsstöd ingår.

Men jag var lite för nyfiken på vad Sarah Bargadle hade att säga. Så igår åkte jag tillbaka till Tensta Träff där föreningen Hawo-Tako, som hon varit med att bilda, bedriver kafé och lunchrestaurang.

Att enbart titulera henne boende är dock att reducera hennes roll. Hör här:

Sahra Bargadle gick ut gymnasiet i Somalia och lämnade landet 1990. Hon träffade sina blivande barns pappa, jobbade på Scandic Hotell i Stockholm, fick sitt första barn, läste företagsekonomi vid universitetet och fick två barn till. Kompletterade med ett år på en socionomutbildning och fristående kurser. Blev aktiv i Tenstas föreningsliv. Drog bland annat igång en kurs för analfabetiska kvinnor. Fick hon jobb på medborgarkontoret i Tensta. Startade en kvinnojour för kvinnor som blivit misshandlade och som gifts bort mot sin vilja. Är samordnare på Tensta kvinnojour. Är ordförande i kvinnoföreningen Hawo-Tako som driver Kafé i aktiebolagsform och en hårsalong.

Det är kortversionen. Personer med ett sådant CV brukar vi i regel titulera experter.

Varför skulle jag vilja flytta när jag känner nästan alla.

Jag frågar Sarah Bargadle, expert på human utveckling, om hon fick de svar hon önskade av bostadsministern.

”Nej, som alla politiker så talar han om att bygga mer. Men vem har råd att bo där? Jag har bott här i 29 år. Blir jag gammal och vill ha mindre lägenhet blir det dyrare. Jag hoppas att man bygger små och billigare lägenheter. Det behövs här i Järva-området. Våra ungdomar som har utbildning och jobb bor fortfarande kvar hemma.”

Sarah Bargadle säger att hon skulle kunna flytta någon annanstans . Men det vill hon inte. Inte heller många av de unga som vuxit upp här.

”Tensta är mitt hjärta. När jag reser bort saknar jag Stockholm. Men allra mest Tensta. Varför skulle jag vilja flytta när jag känner nästan alla. Jag känner mig så trygg här.”

Jag frågar om Mogadishu där hon växte upp. Hennes pappa jobbade på skattemyndigheten och hade samtidigt en gård där han odlade grönsaker. Vi pratar ett tag om det fantastiska kulturutbudet i Somalia under 60- och 70-tal (ett lysande exempel är discofunklegendarerna Dur Dur Band International som spelade på Stockholms kulturfestival förra sommaren).

Det blänker till i Sarah Bargadles ögon.

”Det är bra minnen. Vi behövde inte ha sjal. Jag hade vänner och vi gjorde mycket kul”

Blänket är borta.

”Men tyvärr. Det är svårt att känna igen. Nu är det pojkar och flickor i skilda klasser.”

Vi pratar inte så mycket mer om då, återvänder till nu och problemen det talas så mycket om? Tensta listas av polisen som ett särskilt utsatt område.

”Jag upplever inte de problem i min vardag … eller jo. Jag ser ju att det finns problem såklart. Ungdomar som skjuter varandra. Men vi sa till politikerna och polisen långt innan att det skulle bli så här om man inte stoppade det då. Om de gjort saker mycket tidigare hade det inte blivit så här.”

Är det försent nu?

”Ja, för de äldre som redan är inne i kriminalitet. Men det går att hindra att de yngre går samma väg.”

Hur då?

”Man ska satsa på skolor, dagis… samverka med polis och föräldrar. Lärarna är viktiga för att alla ska lära sig det svenska språket. Vi har hört så länge att det ska satsas här. Men det blir sämre och sämre. Det är alltid politiker som kommer hit och säger det. Mest när valet närmar sig. Så det var ju bra att de kom hit nu. Men varför var det inga boende som fick ställa frågor? Ja, förutom jag som hörde att det var en minister utanför och sprang ifatt. Det finns många föreningar och så många som har frågor. Det hade nog kunnat vara bra för bostadsministern att få lite nya idéer.”

Om man ska förbättra ett område är det en ganska bra utgångspunkt va?

”Ja, precis!”

Men, det är det bästa området som finns, bedyrar Sahra Bargadle. Har man glömt att köpa mjölk är det bara att ringa på hos grannen. Om bara folk skulle komma hit så skulle de se det positiva också.

”Vi delar glädje och sorg. Vi stöttar varandra.”

Fast Sahra Bargadle tror på de investeringar som nu görs. Att Hemsö nu börjat renovera Tensta gymnasium och Tensta Träff, där vi sitter, tror hon kommer skapa nytt liv och nya mötesplatser. Bara det inte blir för dyrt för föreningslivet i Tensta träff.

”Jag var emot när Svenska Bostäder skulle sälja till en privat fastighetsägare. Men det blev faktiskt bra. Einar Mattsson är toppen. De kommer direkt om man ringer och de har massor av aktiviteter, även om jag själv oftast inte har tid”

För den som känner för att gå åt andra hållet under helgen pågår exempelvis utställningen Porträtt av en rörelse av konstnärsduon Pauline Boudry och Renate Lorenz i Tensta konsthall.